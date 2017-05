Mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh một cô gái nhà có nuôi lợn, do giá rẻ nên tự giết mổ mang ra chợ bán. Tuy nhiên, cô đã bị tiểu thương ở chợ hắt dầu luyn trộn nước cống đen xì lên người, lên cả thịt lợn nên không thể bán được.

Chuyện xảy ra ở chợ Lương Văn Can, Hải Phòng vào sáng 11/5.

Được biết, cô gái này tên là Xuyến ở Kiến Thụy (Hải Phòng) vốn là tiểu thương bán tôm, cá ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). Gần đây, do đàn lợn nhà nuôi đã quá lứa, lại không có khách mua nên Xuyến đã giết mổ mang ra chợ bán. Bất ngờ, cô bị hắt cả xô dầu luyn trộn phân lợn và nước cống lên người cùng toàn bộ số thịt.

Nguyên nhân là do giá thịt lợn Xuyến bán rẻ gần một nửa so với các sạp thịt khác ở chợ. Trước đó, cô từng bị mẹ con người bán thịt cách đó khoảng 40m đe dọa sẽ "xử lý".

Rất nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa cho cô gái và cho rằng, hành vi của tiểu thương bán thịt lợn kia là cạnh tranh không lành mạnh, gây hủy loại tài sản của người khác, nếu không nói là là vô đạo đức và ác.

Hình ảnh cô gái và phản thịt bị hắt dầu luyn trộn chất thải, nước cống đen xì

“Ở quê mình cách khoảng 500m lại có một quầy thịt tự phát. Người chăn nuôi không bán được lợn, chấp nhận lỗ 2 triệu đồng/con mà cũng không chạy được hàng. Họ phải làm thịt, vợ chồng con cái anh em mỗi người bán 1 góc. Người dân thương mỗi nhà mua ủng hộ 20.000-30.000 đồng. Dân buôn ở chợ cũng tự thế mà hiểu thôi, không có kiểu hành xử thiếu văn hóa như thế” - một thành viên chia sẻ.

Chợ Lương Văn Can - ngôi chợ khá nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố Hải Phòng. Được biết, sau vụ việc, các tiểu thương trong chợ đã báo công an. Xác định sự việc nghiêm trọng, Công an phường Máy Tơ cho biết đã chuyển vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền điều tra, xử lý.

Phản thịt lợn bị bẩn không thể bán được nữa (ảnh Vitalk)

Vừa qua, những người chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn vì giá thịt lợn rớt thê thảm , thương lái cũng không muốn mua. Nếu để nuôi, người chăn nuôi không có tiền để mua cám cho lợn ăn. Nhiều hộ gia đình chấp nhận bán với giá rất rẻ, thậm chí để lợn đói hay thả vào rừng.

Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giải cứu đàn lợn .

