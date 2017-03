Vì ban lãnh đạo mới của Đảng Cứu quốc không được Bộ Nội vụ Campuchia công nhận nên có thể sẽ bị giải thể trong thời gian tới.

Tính đến nay, Campuchia có 71 đảng phái chính trị được đăng ký tại Bộ Nội vụ, nhưng cuộc bầu cử Hội Đồng xã, phường nhiệm kỳ 4 diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây chỉ có 12 đảng đăng ký tham gia tranh cử. Đáng chú ý, trong thời gian chuẩn bị, Ban lãnh đạo mới của Đảng Cứu quốc (CNRP), đảng lớn thứ hai ở Campuchia không được Bộ Nội vụ công nhận và có nguy cơ bị giải thể trước ngày diễn ra bầu cử.

Ông Kem Sokha, phó Chủ tịch CNRP. (Ảnh: KT/Chor Sokunthea)

Năm 2012 hai đảng Sam Rean Sy và đảng Nhân quyền đã sáp nhập và lấy tên là đảng Cứu quốc (CNRP) do ông Sam Rean Sy làm chủ tịch, ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng Nhân quyền làm phó chủ tịch. Từ ngày sáp nhập vào nhau đảng Cứu Quốc đã lớn mạnh hơn hẳn và đã trở thành đối thủ nặng ký của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền.

Sau khi sáp nhập được khoảng 1 năm, bầu cử Quốc hội năm 2013, CNRP đã giành được 55 số ghế, chiếm gần 48% số đại biểu trong Quốc Hội. Sự lớn mạnh nhanh của CNRP được các chính đảng khác đánh giá rất cao và ngay cả Đảng Nhân dân cầm quyền cũng thừa nhận sự lớn mạnh này.

Do đó từ năm 2013 đến nay đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền luôn thực hiện các biện pháp để củng cố lại niềm tin từ nhân dân để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên thời gian gần đây do phạm nhiều tội, tháng 2 vừa qua ông Sam Rean Sy, Chủ tịch đảng Cứu quốc buộc phải từ chức đồng thời xin ra khỏi đảng, kết thúc sự nghiêp làm chính trị của ông.

Việc từ chức của ông Sam Rean Sy được các chính trị gia trong nước và quốc tế đặt nhiều câu hỏi. Khoảng 1 tháng sau khi chủ tịch đảng từ chức, CNRP tổ chức đại hội bất thường để bầu ban lãnh đạo mới. Kết thúc đại hội bất thường này, CNRP đã bầu ông Kem Sokha, phó chủ tịch đảng làm Chủ tịch, đồng thời bầu bổ sung thêm 3 phó chủ tịch khác. Danh sách Ban lãnh đạo mới của đảng Cứu Quốc được gửi lên Bộ Nội vụ xin phê chuẩn công nhận để đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ và nội quy của đảng Cứu quốc, Bộ nội vụ phát hiện CNRP tổ chức đại hội sai nội quy đồng thời không công nhận ban lãnh đạo mới này. Trước đó, một số đảng viên cấp cao của CNRP bất bình với việc tổ chức đại hội sai quy định đã viết đơn gửi Bộ nội vụ đề nghị Bộ không công nhận kết quả này. Nếu Ban lãnh đạo mới của Đảng Cứu Quốc không được công nhận sẽ bị giải thể trong thời gian tới.

Ông Khieu So Phak, người phát ngôn Bộ nội vụ Campuchia cho biết tại điều 47 Nội quy của Đảng Cứu quốc nêu rõ: “Trường hợp Chủ tịch đảng mất năng lực điều hành (do chết, từ chức hay bị kỷ luật) nếu thời gian còn lại của nhiệm kỳ dưới 18 tháng thì Phó Chủ tịch tạm cầm quyền điều hành đảng cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ; trường hợp thời gian còn lại của nhiệm kỳ còn hơn 18 tháng thì mới được phép tổ chức đại hội bất thường bầu ban lãnh đạo mới”.

Ông Khieu So Phak, người phát ngôn Bộ nội vụ Campuchia cho biết thêm rằng, căn cứ vào điều 47 trên, nếu tính từ ngày ông Sam Rean Sy từ chức đến hết nhiệm kỳ không tới 18 tháng, do đó CNRP không có quyền tổ chức đại hội bầu ban lãnh đạo mới. Việc tổ chức đại hội bất thường vừa qua là sai với chính nội quy của CNRP, do đó một số đảng viên cấp cao của CNRP viết đơn đề nghị Bộ Nội Vụ không công nhận Ban lãnh đạo mới là đúng quy định.

Mới đây Bộ nội vụ cũng đã có thông báo gửi đảng Cứu quốc không công nhận kết quả đại hội vừa qua, đề nghị CNRP thực hiện lại cho đúng quy trình. Ông Khieu So Phak, người phát ngôn Bộ nội vụ Campuchia cho biết, Bộ Nội vụ đã cho đảng Cứu quốc một cơ hội để sửa sai, nếu đảng nàykhông chịu sửa sai thì CNRP không còn cơ hội./.

Chanh Tuy/VOV-Phnom Penh