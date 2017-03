Khi rủ hai cô bạn đồng hương từ Hải Phòng tới Lạng Sơn, hai thanh niên đã lừa bán sang Trung Quốc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Lê Văn Việt (21 tuổi, trú xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng) về hành vi mua bán người.

Nghi can Việt tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2014, Việt và Lê Văn Luận (21 tuổi) làm quen qua mạng xã hội với hai thiếu nữ đồng hương cùng tuổi. Sau khi chiếm được lòng tin, bộ đôi rủ hai cô gái lên Lạng Sơn chơi và lừa bán sang Trung Quốc giá hơn 100 triệu đồng. Việt được Luận chia 3,5 triệu đồng.

Được công an giải cứu, các cô gái đã tố giác hành vi của Việt và Luận. Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, Luận liên quan một vụ án mua bán người khác do Công an Hải Phòng điều tra, đã bị bắt trước đó.

Theo VNE