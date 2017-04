Tính đến hết tháng 3.2017 đã có 7 địa phương bàn giao sổ BHXH cho người lao động với 78.491 sổ, gồm: Hà Nội, Bạc Liêu, Điện Biên, Hải Phòng, Lai Châu, Thái Bình, Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc là đơn vị dẫn đầu với 64.720 sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động).

Cũng tính đến thời điểm trên, đã có 60/63 BHXH tỉnh, thành phố triển khai phần mềm “Bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ, thẻ và tài chính kế toán” (TST) và chuyển đổi dữ liệu. Hiện nay, hầu hết BHXH các tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn rà soát nhập dữ liệu và in phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH để chuyển cho đơn vị sử dụng lao động thực hiện các thủ tục trong quy trình bàn giao, trả sổ BHXH cho người lao động quản lý. G.B

3 tháng đầu năm, các DN nợ BHXH 14.019 tỉ đồng

Theo BHXH VN, đến hết tháng 3.2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,1 triệu người, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016; BHTN là 11,2 triệu người, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016; BHXH tự nguyện là 235.000 người, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2016 và BHYT là 76,2 triệu người (đã bao gồm lực lượng vũ trang) tăng 12,5%, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 82% dân số. 3 tháng đầu năm, tước thu đạt 63.616 tỉ đồng, đạt 22,5% so với kế hoạch giao, tăng 12.672 tỉ đồng (24,8%) so với cùng kỳ năm 2016. Số nợ đến hết ngày 31.3.2017 là 14.019 tỉ đồng (chiếm 4,95% so với kế hoạch giao thu), tăng 933 triệu đồng (7,1%) so với cùng kỳ năm 2016. Từ đầu năm đến nay, ước số chi BHXH, BHYT là 57.429,5 tỉ đồng (giảm 4,6%). N.D