Thành viên nhóm miss A Suzy quyết định từ bỏ mái tóc dài vốn gắn bó bấy lâu, góp phần làm nên phong thái nữ tính, trong sáng.

Sáng 5/4, ca sĩ kiêm diễn viên Suzy xuất hiện ở sân bay quốc tế Incheon, Seoul để lên đường sang Okinawa, Nhật Bản. Người đẹp Kpop khoe diện mạo mới khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Cuối tháng 3, Suzy được trông thấy trên trường quay bộ phim mới While You Were Sleeping với mái tóc ngắn tới gáy. Sự thay đổi này khá lớn với Suzy bởi tóc dài đóng góp một phần quan trọng cho hình ảnh trong sáng, nữ tính của cô. Mái tóc dài còn gắn bó với hình ảnh “nàng thơ” của người đẹp.

Kiểu tóc ngắn mới được người đẹp tỉa thêm ở phần đuôi cụp vào trong. Khi xuống xe, Suzy liên tục vuốt lại tóc, chỉnh đốn lại hình ảnh trước ống kính báo giới. Trang phục của bạn gái Lee Min Ho cũng bị “soi” vì có thay đổi trong phong cách.

Thay vì những bộ váy áo nữ tính, mềm mại, Suzy mang tới phong cách menswear với áo blazer xám mặc bên ngoài áo thun đen, quần ống vảy và sandal cao gót. Blazer xám đang là xu hướng được nhiều sao nữ Hàn diện gần đây.

Vẻ ngoài có phần mạnh mẽ của người đẹp 22 tuổi bị độc giả trang Nate chê là không phù hợp, làm mất đi lợi thế ngoại hình của cô.

Suzy cũng bị chê răng to mỗi khi cười thoải mái. Người đẹp và bạn trai Lee Min Ho vừa kỷ niệm 2 năm hẹn hò. Kể từ khi công khai mối quan hệ, hai ngôi sao không được trông thấy bên nhau, nhiều lần tin đồn chia tay dấy lên nhưng bị phủ nhận. Thậm chí có nguồn tin cho rằng Suzy và Lee Min Ho thực sự đường ai nấy đi nhưng chưa dám công khai.

Hình ảnh Suzy với mái tóc dài trước đây. Mái tóc này từng giúp Suzy thay đổi sang nhiều kiểu khác nhau.

Lưu Phong