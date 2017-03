Sau 4 đêm thi, với tổng điểm thấp nhất, ca sĩ Hà My đã buộc lòng phải chia tay chương trình trong sự tiếc nuối của ban giám khảo và khán giả.

Đêm thi thứ 4 của chương trình Tình bolero hoan ca với chủ đề Đêm hào hoa đã diễn ra với những phần thi đặc sắc nhất của 7 thí sinh tham dự.

Trong đêm thi này, bạn gái cũ của nghệ sĩ Hoài Linh - ca sĩ Hà My chọn ca khúc Một lần dang dở (sáng tác: Phan Trần) để thể hiện. Giọng ca ngọt ngào, trong sáng của Hà My đã làm lay động trái tim biết bao con người yêu dòng nhạc bolero.

Hà My trên sân khấu Tình bolero hoan ca.

Tuy nhiên, theo giám khảo Tuyết Loan, bản phối của Hà My còn đơn điệu nên không tôn lên được chất giọng. Còn giám khảo Vũ Thành Vinh thì động viên Hà My hãy bỏ qua hết những chuyện buồn, những mặc cảm của bản thân để bước lên sân khấu, sống hết mình trong âm nhạc.

Đêm thi thứ 4 cũng khép lại 4 chủ đề của chương thứ nhất Ánh sáng và tài hoa. Thí sinh có tổng điểm thấp nhất sau 4 đêm thi sẽ phải nói lời chia tay chương trình. 7 thí sinh cùng đứng trên sân khấu với một bài hát chia tay. 7 người sẽ cùng hát nhưng micro của ai phát ra âm thanh thì đó sẽ là người phải nói lời chia tay chương trình.

Khi âm nhạc vang lên, giọng hát của Hà My báo hiệu cô chính là thí sinh đầu tiên phải dừng lại tại Tình bolero hoan ca. Mặc dù hành trình của Hà My trong Tình bolero hoan ca không được dài nhưng những nỗ lực và cố gắng của cô khi dám đối mặt với những sai lầm trong quá khứ để làm lại từ đầu đã khiến ban tổ chức quyết định động viên nữ ca sĩ bằng một món quà bí mật. Khi Hà My trở về nhà, cô đã rất hạnh phúc mới mái nhà bằng tôn mới do chương trình dành tặng.

Ngoài phần trình diễn của Hà My, trong đêm thi thứ 4, 6 thí sinh còn lại cũng đã cống hiến cho chương trình những ca khúc bolero ngọt ngào, sâu lắng nhất. Nghệ sĩ Mạnh Thường đã thể hiện ca khúc Bài Tango cho em (sáng tác Lam Phương), “Vua phòng trà” Đức Minh hát Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), “công chúa nhạc Jazz” Yến Xuân - Một mai em đi (Trường Sa), “Vua nhạc buồn” Quang Minh - Rồi mai tôi đưa em đi (Trường Sa), ca sĩ Vi Thảo - Sao đành xa em (Nguyệt Ánh), Ngân Quỳnh - Buồn (Y Vân).

Chương trình Tình bolero hoan ca được phát sóng lúc 21h tối thứ 2 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.

Xem lại phần thi của Hà My tại Tình bolero hoan ca:

Hồng Quý