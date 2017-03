Màn thể hiện ca khúc "Shape of you" trên nền âm thanh độc đáo của các thành viên thuộc nhóm nhạc Walk Off The Earth (Canada) được đánh giá hay không kém bản gốc.

Chỉ với các đạo cụ đơn giản như ống nhựa, vỏ sò, sỏi và nhạc cụ kalimba, bốn nghệ sĩ tới từ nhóm Walk Off The Earth đã "thổi" làn gió mới cho bản hit Shape of you của nam danh ca người Anh Ed Sheeran.

Chỉ sau hơn 2 tuần xuất hiện tại YouTube, video cover này thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem. Nó cũng liên tục được chia sẻ trên các diễn đàn dành cho người yêu âm nhạc với lượng view lên tới gần 40 triệu.

Sản phẩm âm nhạc mới của nhóm Walk Off The Earth được người nghe yêu thích và đánh giá cao, thể hiện tư duy làm nhạc hiện đại và "không đụng hàng".

Bên cạnh âm thanh lạ tai từ các loại "nhạc cụ" bình dân, giọng hát nội lực của nữ ca sĩ tóc vàng được coi là yếu tố giúp sản phẩm này trở nên đặc biệt hơn ca khúc gốc.

Nhóm Walk Off the Earth. Từ trái qua: Mike Taylor, Ryan Marshall, Sarah Blackwood, Gianni Luminati và Joel Cassady. Ảnh: The Canadian Encyclopedia.

Walk Off The Earth là ban nhạc được thành lập vào năm 2006 tại thành phố Burlington, tỉnh bang Ontario, Canada. Nhóm gồm 5 thành viên là Ryan Marshall, Gianni Luminati, Mike Taylor, Joel Cassady và nữ ca sĩ Sarah Blackwood.

Trong hơn 10 năm hoạt động, họ gây tiếng vang khắp thế giới nhờ những bản cover các bài hát "đình đám", sử dụng nhạc cụ độc đáo như đàn ukelele hay theremin.

Việc thu âm và sản xuất video của nhóm đều được thực hiện bởi thành viên, người chơi đa nhạc cụ Gianni Luminati.

Khẩu hiệu của Walk Off The Earth là: “Sáng tạo âm nhạc như trò chơi ghép hình. Chúng tôi là những mảnh ghép ấy!".

Sáng tạo không giới hạn là yếu tố giúp các sản phẩm âm nhạc của Walk Off The Earth luôn được người hâm mộ đón chờ. Ảnh: Walk off the Earth.

Bản cover Somebody That I Used To Know (Gotye) với hình ảnh 5 thành viên cùng chơi chung một cây đàn guitar đã trở thành hiện tượng vào đầu năm 2012.

Dù video không được đầu tư về hình ảnh và âm thanh, sự phối hợp khéo léo, đầy sáng tạo giữa các thành viên đã giúp tên tuổi Walk Off The Earth vụt sáng.

Chính ca sĩ, nhạc sĩ Gotye và ca sĩ Kimbra, tác giả của ca khúc Somebody That I Used To Know, cũng phải thốt lên: “Thế mới là teamwork chứ!”. Với hơn 176 triệu lượt xem, đây hiện vẫn là bản cover đình đám nhất của nhóm.

Năm 2016, Walk Off The Earth đã đoạt giải Juno cho nhóm nhạc của năm. Hiện, kênh YouTube của ban nhạc Canada có hơn 2,5 triệu người đăng ký.

Thu Thảo