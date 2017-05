Có cơ hội trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới cùng Real và đá cùng Ronaldo, "Bale 2.0" lại chọn gia nhập Barca vì Messi đẳng cấp hơn.

Những màn trình diễn của Dele Alli mùa 2016/17

Barcelona và Real Madrid không ngừng làm mới lực lượng để tranh giành thế thống trị của họ ở La Liga cũng như Champions League, do đó họ không ngần ngại chi tiền theo đuổi những cầu thủ trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Âu hiện tại. Một trong những cầu thủ như thế, tiền vệ Dele Alli của Tottenham, đã lọt vào mắt xanh của cả hai ông lớn TBN.

Dele Alli đang tỏa sáng cho Tottenham

Gia nhập Tottenham nhờ con mắt tinh tường của HLV Mauricio Pochettino, Dele Alli đã tỏa sáng rực rỡ cho Spurs và mùa này anh khẳng định trình độ của mình với 21 bàn thắng và 5 kiến tạo ở tất cả các đấu trường cho CLB Bắc London. Mới 21 tuổi, Alli đã được xem là một trong những cầu thủ có thể đoạt QBV trong tương lai, điều mà chính báo giới TBN đã thừa nhận và họ thì không mấy khi đánh giá cao tài năng của các cầu thủ Anh.

Cho đến lúc này Alli đã tránh nói về ý định tương lai của mình, rằng anh vẫn đang hạnh phúc ở Tottenham nhờ sự dẫn dắt của Pochettino. Tuy nhiên Spurs đang là một đội bóng có ngân sách hoạt động khá eo hẹp với quỹ lương chỉ ở mức trung bình, và ngay lúc này HLV Pochettino đã phải đối mặt với khả năng các học trò bỏ CLB ra đi khi hậu vệ phải Kyle Walker đã “dở chứng” trong 1 tháng qua để được sang Man City.

Real và Barca nắm bắt được tình hình đó và họ đã có những bước đầu tiếp cận tuyển thủ người Anh. Real đã từng khiến Tottenham lãi lớn nhờ thương vụ bán Gareth Bale năm 2013 và họ sẽ không ngần ngại trả 100 triệu bảng như Spurs muốn để tạo ra một “bom tấn Bale 2.0” với Alli. Trong khi đó, Barca cần củng cố hàng tiền vệ đã có dấu hiệu xuống cấp.

Theo tờ Diario Gol (TBN), mặc dù Real là đội chịu chơi và có khả năng mua Dele Alli với giá cao hơn so với Barca, tiền vệ trẻ tuổi này lại có vẻ không hứng sang thi đấu ở sân Bernabeu. Lý do là vì Alli đã mơ được thi đấu bên cạnh Lionel Messi, người mà Alli đánh giá là cầu thủ có ảnh hưởng to lớn nhất lên một đội bóng so với bất cứ siêu sao nào của bóng đá châu Âu hiện nay, kể cả đương kim Quả bóng Vàng Cristiano Ronaldo của Real.

Messi và Ronaldo

Diario Gol cho biết thêm rằng Alli bị hấp dẫn bởi khả năng được đá chính ở Barca, do tuyến giữa của đội chủ sân Nou Camp đang “lão hóa” với trường hợp của Andres Iniesta và Sergio Busquets, trong khi những Andre Gomes, Arda Turan đã không đạt yêu cầu. Đó cũng là lý do Barca muốn có Philippe Coutinho của Barca và khi Coutinho gia hạn với Liverpool, Barca đã quay sang Dele Alli.

Tờ nhật báo thể thao của TBN viết rằng mặc dù Real là đội đến trước và thể hiện sự “vồ vập” hơn, nhưng Alli đã trì hoãn câu trả lời cho tới khi được Barca tiếp cận để dễ dàng nói lời đồng ý. Cơ hội được chơi bóng cùng Messi là một ước mơ không thể bỏ lỡ cho Alli khi so sánh với làm đồng đội của Cristiano Ronaldo .

