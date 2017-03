Giọng ca chính của Bad Boys Blue là John McInerney bị thương nặng vì tai nạn giao thông ở Nga do thời tiết xấu và không thể cùng Sandra tham gia đêm diễn tối 11/3, tại Hà Nội.

Ngày 3/3, ban nhạc Bad Boys Blue gặp tai nạn giao thông trên đường di chuyển từ Novosibirsk tới Tomsk (Nga) trong điều kiện trời mưa, tuyết dày và đường trơn. Nam ca sĩ chính là John McInerney bị chấn thương nặng nhất do ngồi ghế phải, là khu vực xe bị đâm trực diện với một cú va chạm lớn.

John McInerney được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sau đó, anh phải chuyển đến bệnh viện tại Tomsk để phẫu thuật phần xương đùi bị gãy. Hiện John được theo dõi và điều trị, dự kiến được đưa về nhà tại Warsaw (Ba Lan) đầu tuần này.

Nam ca sĩ John McInerney được cho là ở trong chiếc xe bị tai nạn. Ảnh: BTC cung cấp.

Trên fanpage của Bad Boys Blue, những hình ảnh đăng tải cho thấy đây là một tai nạn nghiêm trọng, may mắn không ai tử vong. Tuy nhiên, John McInerney sẽ phải mất nhiều thời gian nằm trên giường bệnh.

Sự cố khiến Bad Boys Blue không thể tham gia show diễn cùng Sandra ở Hà Nội như dự định. Theo nhà sản xuất phía Việt Nam, John McInerney đã trực tiếp gọi điện cho ban tổ chức tại Việt Nam để trao đổi và lấy làm tiếc việc không thể biểu diễn. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả Hà Nội. Các show của nhóm tại Nga dịp này cũng sẽ bị hủy.

Ông Nguyễn Thùy Dương, đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi rất tiếc với sự cố này của ban nhạc Bad Boys Blue và mong nhận được sự cảm thông từ phía khán giả, nhất là các fan của nhóm. Đây là lúc chúng ta dành những lời động viên chân thành nhất cho nghệ sĩ và mong anh ấy sớm bình phục”.

Chiếc xe của ca sĩ John McInerney bị hỏng nặng trong vụ tai nạn.

Sandra cũng chia sẻ sự tiếc nuối với ban nhạc Bad Boys Blue. Nữ ca sĩ In the Heat of the Night khẳng định vẫn đến Việt Nam biểu diễn cùng toàn bộ ê-kíp của mình.

Nhóm kỹ thuật viên âm thanh và ánh sáng từ nhà hát Hamburg (Đức) - từng thực hiện live show của Thomas Anders (nhóm Modern Talking) tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội - tiếp tục tới Việt Nam phụ trách đêm nhạc lần này.

Đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra cũng sẽ được chuyển đổi thành Sandra Live in Concert, diễn ra vào tối 11/3 tại Hà Nội.

Bad Boys Blue là ban nhạc disco pop được thành lập ở thành phố Koln (Đức) năm 1984. Các thành viên sáng lập gồm John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (ca sĩ chính, người Jamaica), Andrew Thomas (người Mỹ). Các "chàng trai hư" nổi tiếng từ thập niên 1980 với loạt bài hát như You're Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat Sunday Girl, Pretty Young Girl, Come Back And Stay, Blue Moon hay Lady in Black.

Dương Cầm