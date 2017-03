Bác sĩ Phúc cho biết nhiều bé gái mới 13 tuổi đã mang thai. Khi cha mẹ phát hiện, các em bị ép đưa đi phá và thường không hợp tác, khóc do sợ đau.

Bác sĩ Lương Tâm Phúc - Phó khoa Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - cho hay cơ sở y tế này có tỷ lệ nữ giới đến phá thai cao nhất miền Bắc. Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi ngày có khoảng 50-70 ca đến phá thai tại đây.

Bác sĩ Lương Tâm Phúc, Phó khoa Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Hà Quyên.

Không phá thai trên 22 tuần

Tại đây, các bác sĩ chỉ thực hiện phá thai từ 5-22 tuần, trong đó, tỷ lệ nhiều nhất là 5-12 tuần.

Tuy nhiên, nhiều người đến phá thai tại trung tâm với thai to, quá tuổi phá thai quy định. Khi đó, bác sĩ phải từ chối để đảm bảo an toàn cho người mẹ.

“Càng phá thai to, người mẹ càng nguy hiểm, vì chúng tôi phải đưa nhiều dụng cụ to, bằng sắt vào tử cung, nguy cơ gây tổn thương rất lớn. Nhưng khi chúng tôi từ chối, sản phụ có thể sẽ tìm ra các cơ sở phá thai chui. Ở đó, họ không từ chối các ca thai to. Chúng tôi đã phải cấp cứu rất nhiều chị em nguy kịch do tự ý phá thai tại các cơ sở như vậy”, bác sĩ Phúc cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều bé gái mới 13 tuổi đã mang bầu. Khi bố mẹ phát hiện, các em bị ép đưa đi phá. Khi đến viện, các em không hợp tác, nhiều bé khóc do sợ đau. Thậm chí, nhiều em khóc vì muốn giữ lại đứa con, bố mẹ phải đưa về, nhưng ngày hôm sau, họ lại đưa con đến, bắt con phá thai bằng mọi giá.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức (Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình) cũng cho hay bản thân từng chứng kiến không ít ca phá thai cho những đứa trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Bác sĩ từng gặp một em bé chưa tròn 13 tuổi, được mẹ đưa đến phòng khám tư để phá thai chui. Tuy nhiên, với tuổi đời quá nhỏ, thai đã lớn nên phòng khám không dám nhận, hai mẹ con lại dắt nhau vào bệnh viện phụ sản.

“Ngày xưa, từ phá thai không bao giờ được người dân và giới bác sĩ dùng tới vì việc làm đó được cho là tội lỗi, “táng tận lương tâm”. Nếu có những ca phải đình chỉ thai kỳ thì trường hợp đó phải rất đặc biệt, không thể giữ lại được. Nhưng giờ đây, thuật ngữ phá thai không chỉ là câu cửa miệng, mà còn được quảng cáo nhan nhản ở lề đường, trên mạng. Đau xót hơn, không ít trường hợp đi phá thai vẫn ở cái tuổi “vắt mũi chưa sạch”, phải có bố mẹ đi kèm”, PGS Đức nhận định.

Qua quá trình làm công tác sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, PGS Đức đã chứng kiến những em học sinh phải nhập viện cấp cứu vì tự ý phá thai.

“Tôi còn nhớ rất rõ cháu bé chưa đầy 16 tuổi có thai ngoài ý muốn. Vì sợ gia đình, bạn bè biết chuyện, em tự ý mua thuốc về để phá thai. Tuy nhiên, do không có kiến thức, không được bác sĩ hướng dẫn, em đã bị băng huyết. Rất may nhà cô bé ở gần bệnh viện, nên mới kịp thời giữ lại được tính mạng”, PGS Đức chia sẻ.

Cách tránh thai tốt nhất cho trẻ vị thành niên

Theo các chuyên gia, xã hội hiện đại kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó có việc quan hệ sớm ở tuổi vị thành niên. Bác sĩ Phúc cho rằng rất khó cấm trẻ quan hệ tình dục. “Tôi cũng phải nói chuyện nghiêm túc với con trai rằng khi con có bạn gái, hệ quả của việc quan hệ tình dục không an toàn chính là có thai”, bác sĩ Phúc chia sẻ.

Chính vì vậy, anh đã dặn con mang theo bao cao su bên mình. Theo bác sĩ Phúc, điều này không phải là vẽ đường cho hươu chạy. Đó là việc giúp con đi đúng đường, tránh những điều không hay có thể xảy ra. Anh cho rằng các công cụ tránh thai nên được phổ biến và cho trẻ em tiếp xúc từ sớm. Chính tâm lý e dè, né tránh đang khiến tình trạng nạo phá thai tăng cao. Bố mẹ hiện đại càng cần phải nhìn nhận vấn đề thực tế này.

Về phương pháp tránh thai an toàn và phù hợp nhất hiện nay cho giới trẻ, cả hai chuyên gia đều khẳng định là sử dụng bao cao su. Chúng không chỉ ngăn ngừa việc có thai ngoài ý muốn mà còn giúp tránh các bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục.

“Trẻ quan hệ không có sự báo trước và chuẩn bị, đó là sự bột phát. Do đó, nhiều em tùy ý thực hiện rồi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Thực tế, thành công của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có thể đạt 70%. Nhiều trường hợp dù uống thuốc nhưng vẫn có thai. Thuốc tránh thai hàng ngày dù không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng không phù hợp với người chưa lấy chồng, hoặc trẻ vị thành niên. Chúng có thể ức chế rụng trứng, gây ảnh hưởng nhất định đến các em”, bác sĩ Phúc thông tin.

Hà Quyên