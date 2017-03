Người bác rể cưỡng hiếp cháu gái lớp 9 được nhận xét là người năng nổ trong công việc và gia đình thuộc diện gia đình văn hóa.

Vụ việc xảy ra xã Cao Minh, thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Theo đơn thư phản ánh của gia đình ông H.V.L (xã Cao Minh), con gái ông là cháu H.A.N (15 tuổi) đã bị bác rể là Hoàng Văn T. (51 tuổi, cùng xóm) hãm hiếp dẫn đến có con khi đang ở độ tuổi đi học.

Chiều ngày 6/3, trao đổi với Đất Việt, ông N.V.Q -Trưởng công an xã Cao Minh cho biết: "Hiện vụ việc đã bị Công an thị xã khởi tố và bắt tạm giam ông T. Ông T cũng thừa nhận hành vi đó rồi.

Trước đó khi lên ủy ban làm việc ông T thừa nhận luôn chứ không phản đối gì. Khi đó ông T nói không cưỡng ép hay ép buộc gì, hai người đồng tình.

Tính ông T thuộc dạng đồng bóng nên bột phát và gây ra hậu quả như thế. Gia đình ông T cũng không phải quá khó khăn nhưng cũng không thuộc dạng giàu có, năm trước gia đình ông cũng thuộc diện gia đình văn hóa.

Bản thân ông T trước đó có đi bộ đội về, xét nhân thân tốt và năng động nên ông T làm dân quân thường trực ở xã. Thời gian làm việc ông rất năng nổ, xông xáo, cứ có vụ việc gì là có mặt ngay, vì vậy khi vụ việc này bị phát hiện chúng tôi và dân làng bất ngờ lắm".

Nạn nhân đau lòng kể lại sự việc (Ảnh CL)

"Ông T khi làm dân quân thì trực 1 tuần có 1-2 buổi rồi nhiều thời gian rảnh nên đi chăn trâu. Tại đây bác cháu đánh bài với nhau rồi nhổ tóc trắng cho nhau nên nảy sinh vấn đề ấy.

Nhưng vụ việc xảy ra nhưng đến gần ngày cháu bé gần sinh nở gia đình cháu bé mới phát hiện thì cũng lạ" -ông Q nhận định.

Theo lời trưởng công an xã, khi ông T lên ủy ban làm việc thường buồn rầu, thở dài và nhận tội ngay chứ không chối bỏ hay đổ cho ai. Thậm chí ông T còn thừa nhận có làm việc đó vài lần chứ không phải một lần.

"Thời gian được cho tại ngoại, ông T cũng ở nhà suốt và không có đi đâu. Chắc có thế đang lúc như vậy vì xấu hổ mà ông T không muốn gặp ai" -ông Q nói.

Ngày 6/3, Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Văn T về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ, khi cháu N đến nhà thì bị ông T khống chế, ép quan hệ tình dục. Thời gian sau đó, ông T còn nhiều lần bắt cháu N. phải quan hệ, mỗi lần thỏa mãn xong, đối tượng này luôn hăm dọa sẽ giết cả nhà cháu N. rồi vứt xác xuống mương nếu như cháu bé kể chuyện với bất kì ai.

Đến ngày 29/1/2017, thấy con gái có biểu hiện khác thường, bố mẹ cháu N. đưa cháu đi khám thì mới phát hiện cô bé đã có thai và sắp đến ngày sinh nở.

Đến lúc này, cháu N. mới dám kể lại toàn bộ sự việc. Bức xúc trước hành vi đồi bại, gia đình N gửi đơn tố cáo hành vi của Hoàng Văn T tới cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh