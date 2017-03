Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo nêu rõ, về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm phát triển trong thời gian qua, không chủ quan tự thỏa mãn với những thành tựu mà cần nỗ lực phấn đấu, vươn lên tầm cao mới, không ngừng đổi mới, tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế, về môi trường kinh doanh, phấn đấu không những là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước mà phải trở thành biểu tượng của sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao và nền kinh tế sáng tạo khu vực ASEAN và Châu Á. Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm sản xuất điện tử của Châu Á, một trong những công xưởng sản xuất công nghiệp điện tử công nghệ cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, theo chuẩn mực của khu vực và thế giới; hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong phát triển các dịch vụ trên nền tảng chiều sâu văn hóa. Cùng với đó là làm tốt công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường trong các khu công nghiệp, làng nghề, đô thị, vùng nông thôn để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bắc Ninh cần chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Cùng với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh phải là một động lực phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; xử lý tốt thông tin phản hồi của doanh nghiệp, người dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường an toàn để doanh nghiệp và người dân đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Về xây dựng Đề án thành phố Bắc Ninh là thành phố thông minh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tỉnh nghiên cứu tính toán nguồn lực, cơ chế chính sách và đánh giá tác động của Đề án đối với sự phát triển của địa phương, vùng và cả nước, trên cơ sở đó lập Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.