Vụ chìm tàu làm hai nữ sinh tử vong, nhiều người khác còn đang nằm viện cấp cứu.

Chiều 6-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và UBND huyện Đông Hải đã có thông tin nhanh cho báo chí về vụ tai nạn.

Theo ông Nguyễn Bình Tân - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, tàu cá mang biển số BL 93322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (sinh năm 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, con bà Lời) điều khiển, chở 39 người tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Người thân tập trung tại bệnh viện đón nạn nhân vụ chìm tàu.

Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 2 km thì gặp phải sóng to, gió lớn, xảy ra chìm tàu. Các lực lượng chức năng đã triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn.

Tính đến 14 giờ cùng ngày, tất cả 39 người bị nạn trên tàu đã được cứu hộ, đưa lên bờ. Trong đó 25 người khỏe mạnh hoàn toàn, đã trở về nhà, 14 người bị thương được đưa vào các bệnh viện huyện Đông Hải, thị xã Giá Rai và Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, đã có hai nạn nhân nữ tử vong (là học sinh trường THPT tại thị trấn Gành Hào).

Hiện những người còn nằm điều trị tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định. Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn và hỗ trợ cho gia đình có người chết 16,5 triệu đồng, 8 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Nguyên nhân tai nạn bước đầu được cơ quan công an xác định là do tàu gặp phải sóng to, gió lớn, tàu chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Đặc biệt, tàu gặp nạn trên không nằm trong đoàn tàu của ban tổ chức lễ hội.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đến thị trấn Gành Hào chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.