Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (8/5) nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không vượt quá 26 độ C. Trưa và đầu giờ chiều nay xuất hiện nắng khiến thời tiết khá oi bức.

Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai, Điện Biên Phủ tăng từ 32 -33 độ C, độ ẩm tăng cao trên 65%, đến chiều tối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục thay đổi cảnh báo mưa dông rải rác, đi kèm với tố, lốc, gió giật và mưa đá.

Trung Bộ từ Thanh Hóa - Bình Định đều có nắng nóng từ 11 giờ đến 15 giờ, nhiệt độ từ Thanh Hóa - Huê nhiệt độ từ 31-33 độ C, Đà Nẵng và Quy Nhơn là 33 độ C. Ngoài ra khu vực các tỉnh Phú Yên đến Bình thuận nhiều mây, có mưa bất chợt, mưa giữ cho nền nhiệt ở thành phố Nha Trang và Phan Thiết không quá 33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác, Cảnh báo mưa to cục bộ xuất hiện tố, lốc, mưa đá gió giật mạnh kèm theo.

Trên biển, khu vực từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Nam biển Đông, đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc đề phòng mưa dông lốc xoáy, gió giật đi kèm.

Hiện tượng thời tiết 'lạ': Tháng 5 nắng nóng, nhưng vẫn có 2-3 đợt không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng này ở khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 không khí lạnh tập trung vào thời kỳ nửa đầu tháng.

Diễn biến thời tiết ngày 8/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới , 23 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Theo TTXVN