Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua và sáng sớm nay (16/5), rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ nên mưa ở các tỉnh Đông Bắc Bộ đã giảm nhanh, trời ít mây, ngày chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ không quá 32 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa được tính đến 1 giờ sáng nay phổ biến khoảng 20-50mm, có nơi cao hơn như Tây Hiếu, Quỳ Hợp (Nghệ An) 80-81mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 55mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 87mm...

Dự báo trong sáng 16/5, khu vực này còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 29-32 độ C.

Phía Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 16/5 có mưa rào và rải rác có dông do hội tụ đới gió ẩm. Mưa tập trung về chiều tối kèm khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban ngày, nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau 32-34 độ C, những nơi khác 30-32 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4./.