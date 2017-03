Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 17.3, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa nhỏ, trời nồm. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ C.

Trời nồm ẩm kéo dài rất bất tiện cho sinh hoạt, đi lại - Ảnh: Internet

Theo TTDBKTTVTƯ, hôm nay 17.3, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ chiều tối 18.3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, khu Tây Bắc từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc từ chiều tối 18.3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ở phía bắc sáng có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 21 - 24 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

