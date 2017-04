Vùng thấp phía Tây mở rộng khiến những cơn mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm hẳn, mây ít dần và đến trưa trời có nắng, nhiệt độ tăng 4 - 5 độ C so với ngày hôm qua.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 25/4, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa giảm, nhiệt tăng, trong khi các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn cảnh báo thời tiết xấu.

Vùng thấp phía Tây mở rộng khiến những cơn mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm hẳn, mây ít dần và đến trưa trời có nắng, nhiệt độ tăng 4 - 5 độ C so với ngày hôm qua. Nhiệt cao nhất ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như Điện Biên Phủ, Sơn La 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ như Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn vẫn ở mức nhiệt dễ chịu 25 - 28 độ C.

Nắng cũng sẽ xuất hiện ở Bắc Trung Bộ, kéo nền nhiệt tăng thêm 2 - 3 độ C. Ở Thanh Hóa, Vinh, Huế nhiệt độ trong khoảng 28 - 30 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Nha Trang, Bình Thuận nắng lên từ sớm, nhiệt độ khá cao 31 - 33 độ C. Lưu ý về chiều tối có điểm xảy ra mưa dông cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Playku, Buôn Ma Thuột 30 - 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Nam Bộ từ 33 - 35 độ C. Tuy vậy, mây dông phát triển sớm từ đầu chiều và gây mưa lan rộng. Các hiện tượng nguy hiểm như mưa đá, sấm sét, gió giật vẫn có khả năng xảy ra.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển thời tiết tốt. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Nam không quá cấp 4, tầm nhìn xa trên 10km. Ngoài khơi huyện đảo Trường Sa đến vùng biển xung quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời ít mưa, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km./.