Các tỉnh Bắc Bộ nắng ráo, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C so với ngày hôm qua, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có những điểm mưa to cục bộ có khả năng xảy ra ngập úng ở các vùng trũng.

(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/4, các tỉnh Bắc Bộ tăng nhiệt, mưa dông về chiều tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Hai hình thế là rãnh thấp xích đạo phía dưới mặt đất đang duy trì cường độ, đới gió Đông ẩm trên cao hoạt động mạnh lên gây mưa, có những điểm mưa to cục bộ, đặc biệt Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng lưu ý và cần đề phòng là nguy cơ tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Một số tuyến đường trũng, thấp ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có nguy cơ ngập úng cục bộ. Nhiệt độ tại các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột không quá 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cao hơn, 31 độ C. Tại khu vực Bắc Bộ nắng ráo, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C so với ngày hôm qua. Các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội, Lạng Sơn 24-28 độ C. Trung Bộ nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Huế, Nha Trang, Đà Nẵng trong khoảng 27-29 độ C. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10km, biển êm./.