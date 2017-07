Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày (28/7) khắp miền Bắc sẽ là trạng thái thời tiết nắng gắt, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.

(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày (28/7) khắp miền Bắc sẽ là trạng thái thời tiết nắng gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, thành phố Cao Bằng, Hoà Bình, huyện Mường La (Sơn La) lên tới 36 độ C. Riêng một số nơi như Ba Bể (Bắc Kạn) 37 độ, tại Bắc Mê (Hà Giang) có thể đạt 38 độ C. Các khu vực còn lại ở Đông Bắc Bộ ở mức 34-35 độ.

So với miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ có nền nhiệt dễ chịu hơn hẳn do ban ngày và chiều tối tại nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận phổ biến 30-33 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm bị tác động bởi lượng ẩm lớn từ gió mùa Tây Nam nên ban ngày trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Nam Bộ ở mức 31-32 độ C, ban đêm mát mẻ 24-25 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; khu vực Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9.

Dự báo cho các vùng ngày 28/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên-Huế đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 1 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động) từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,50N, phía Đông kinh tuyến 114,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.