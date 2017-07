Đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, nhiều nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Hoàng Như