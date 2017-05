Ngày 19/5, Bắc Bộ trời hơi se lạnh khi nhiệt độ chỉ ở mức 20 - 23 độ C, đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua.

(Ảnh minh họa: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 18/5, vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao gây mưa, có nơi mưa vừa và dông ở Bắc Bộ và và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Trong 24 giờ vừa qua có một số nơi có lượng mưa khá lớn như: Sìn Hồ (Lai Châu) 34,7mm, Tam Đường (Lai Châu) 43,9mm, SaPa (Lào Cai) 32,9mm, Đồng Văn (Hà Giang) 23,6mm, Tương Dương (Nghệ An) 24,2mm.

Sang ngày 19/5, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong buổi sáng và trưa. Sáng sớm trời hơi se lạnh khi nhiệt độ chỉ ở mức 20 - 23 độ C, đến trưa chiều nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố phía Đông 25 - 28 độ C, các thành phố phía Tây thấp hơn, 23 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa ẩm kìm giữ nhiệt độ khu vực này không nơi nào vượt quá 30 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày trời có nắng, mưa lui về chiều tối, nhiệt độ trong khoảng 32 - 34 độ C.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình khiến Tây Nguyên và Nam Bộ còn có mưa rào và dông diện rộng về chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố khác 30 - 34 độ C.

Ngày 19/5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Thổ Chu và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Trường Sa ít mưa, gió nhẹ, biển êm./.