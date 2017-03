Bà Tưng - Huyền Anh vẫn giữ được sự xinh xắn và quyến rũ sau quãng thời gian "ở ẩn". Cô hứa sẽ chiến đấu hết mình ở chương trình The Face 2017

Sau quãng thời gian "im hơi lặng tiếng", Bà Tưng ( Huyền Anh) gây chú ý khi xuất hiện trong cuộc thi The Face 2017. "The Face" của Naomi Campbell hiện là show thực tế về nghề người mẫu hấp dẫn nhất, sau khi "Next Top Model" của Tyra Banks tuyên bố "khai tử". Tuy nhiên khi về Việt Nam mùa đầu thì độ hấp dẫn cũng kém đi nhiều.

Nhan sắc Huyền Anh đã trở nên sắc sảo hơn rất nhiều qua thời gian. Cô chịu khó hoạt động từ thiện và thậm chí viết sách.

Vẻ đẹp của cô nàng khi đã "dao kéo" nhưng vẫn giữ được nét đẹp thuần túy của phiên bản gốc.

Sau khi nâng mũi, độn cẳm và nâng ngực, nhan sắc người đẹp đã trở nên "đúng chuẩn" Vline hơn. Có thể thấy nỗ lực thay đổi hình ảnh của Bà Tưng rất rõ rệt, tuy nhiên chưa có sự đột phá đáng kể.

Huyền Anh thường xuyên đi hát tại các tụ điểm giải trí và làn mẫu cho nhiều chương trình sự kiện ra mắt nhãn hàng.

Mỹ nữ cũng thường xuyên xuất hiện tại các bộ hình thời trang. Phong cách ăn mặc của cô cũng khá linh hoạt. Giữ được vóc dáng đẹp nên style nào cũng không làm khó được Huyền Anh.

Bà Tưng nổi lên vào năm 2013 với những hình ảnh phản cảm nhưng dần dần người ta đã thấy rõ một Huyền Anh hơn là cái tên Bà Tưng xưa cũ.

Sau quãng thời gian im lặng, cô nàng quay lại với nhan sắc khác lạ.

Không những thế phong cách thời trang cũng thay đổi ít nhiều. Huyền Anh chịu khó đầu tư hình ảnh và tạo dáng chuyên nghiệp hơn.

Nhan sắc xinh đẹp và đôi khi hơi "quậy" của Bà Tưng Huyền Anh.

Huyền Anh cũng thường xuyên tham gia các bộ ảnh thời trang cosplay và được cư dân mạng like ủng hộ khá nhiều.

Cận cảnh vòng 1 và vòng 2 của người đẹp. So với nhiều mỹ nhân Việt khi phẫu thuật thẩm mỹ thì giấu nhẹm, Huyền Anh lại khá cởi mở. Cô thừa nhận trùng tu các vòng, nâng mũi, cắt mắt, gọt cằm...

Huyền Anh bây giờ đã mặn mà hơn xưa rất nhiều. Cô chín chắn hơn, chịu khó hoạt động nghệ thuật theo hướng tích cực hơn.

Cô thường xuyên khoe những chuyến du lịch trên trang cá nhân để chiều lòng fan. Những shoot ảnh bikini của Huyền Anh luôn được mọi người ủng hộ.

Bà Tưng ngày nào vẫn giữ được nét sexy khó cưỡng, vì vậy thế hệ hot girl nổi tiếng theo cách của cô cũng khó bì kịp.

Cô gái 24 tuổi bắt đầu bước chân vào showbiz Việt với những hoạt động tích cực, nhất là đăng ký tham gia The Face 2017, một cuộc thi mẫu chuyên nghiệp.

Thu nhập của Huyền Anh cũng rất tốt từ việc làm mẫu ở các sự kiện lớn.

4 năm sau ngày nổi tiếng gắn liền tai tiếng, Huyền Anh vẫn bảo toàn được sắc vóc xinh đẹp của mình.

Chiều cao khiêm tốn 1m6 nhưng bù lại Huyền Anh có số đo ba vòng cân đối nên cô tự tin thi thố hầu hết các cuộc thi bán chuyên và nay tự tin hơn với những cuộc thi chuyên nghiệp.

Cô gái cá tính ngày nào đã trở nên đằm thắm hơn rất nhiều và đang hào hứng chiến đấu ở một đấu trường mới với nhiều đối thủ nặng ký.