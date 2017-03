Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã tới thăm một bệnh viện tại thành phố New York để đọc chuyện cho các em nhỏ nhân Ngày Sách Thế giới.

Bà đã mang tới cuốn "Oh, The Places You'll Go!" của tác giả Dr Seuss. Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ với các bệnh nhân nhí rằng, đó là một trong những cuốn sách mà bà yêu thích nhất. Đây là lần đầu tiên bà Melania Trump ra ngoài để làm tình nguyện viên tại thành phố New York với tư cách là Đệ nhất phu nhân.

"Cám ơn vì đã chào đón tôi! Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho tất cả những đứa trẻ và gia đình các em, hãy trưởng thành mạnh mẽ hơn", bà Melania viết trên tài khoản Twitter chính thức của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đăng bức ảnh chụp tại bệnh viện lên tài khoản Twitter chính thức.

Sau đó bà đính kèm một bức ảnh cho thấy bà đang mỉm cười trong lúc ngồi cùng một vài bệnh nhân và phụ huynh của các em tại một khu vườn mới của bệnh viện. Khu vườn này được tạo ra với ý tưởng môi trường tự nhiên và không khí ngoài trời có thể góp phần giúp những đứa trẻ phục hồi tốt hơn.

Trong một thông báo được công bố sau chuyến đi, bà Melania cho biết: "Tôi là một tín đồ về sự hòa hợp các yếu tố tự nhiên trong cuộc sống thường nhật để tạo ra một môi trường ấm áp và lành mạnh. Tôi tin rằng những lợi ích tự nhiên tương tự có thể trở thành phương tiện để cải thiện sức khỏe cho tất cả các em nhỏ".

Sầm Hoa