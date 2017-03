Tuy bị bắt về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo nhưng ngoài đời Trần Kim Yến (30 tuổi) ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định còn nổi tiếng bởi sự đa tình.

Nhờ kỹ năng này mà một lúc người đẹp có thể điều khiển nhiều thanh niên trẻ khỏe làm người tình và đặc biệt là biến họ thành tay chân phục vụ đắc lực trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của mình...

Chúng tôi có dịp đối mặt với Trần Kim Yến tại cơ quan điều tra, nhưng cô ta nhất quyết không chịu hé răng nói nửa lời. Chỉ đến khi được hỏi về gia đình, cha mẹ, cô ta mới rơm rớm nước mắt.

Yến sinh ra trong một gia đình thuộc hàng gia giáo ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, nhưng dường như trong con người ấy đã bị cái xấu lôi kéo rơi vào guồng quay của những ngày đêm ăn chơi vô độ để bây giờ mới ra nông nỗi…

Khám xét nơi ở của Trần Kim Yến, thu giữ nhiều tang vật.

Có lẽ Yến khá rành chuyện đối phó với pháp luật nên chỉ than thở, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong suốt quá trình đối diện với điều tra viên, Yến không chịu khai hết mà chỉ khai nhỏ giọt, đối phó hoặc che giấu tội cho đám đàn em.

Với chút nhan sắc trời phú, thân hình cân đối cùng lời nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ như hớp hồn thiên hạ nên ngay từ khi mới bước chân vào học cấp 3, Trần Kim Yến đã gây sự chú ý đặc biệt với đám con trai học cuối cấp. Hàng ngày, cứ vào giờ nghỉ hoặc lúc tan học, đám con trai này lại tìm cách vây quanh cô ta để ve vãn, buông lời tán tỉnh.

Bình thường một cô gái trong độ tuổi mới lớn sẽ tỏ thái độ từ chối dứt khoát hoặc chí ít cũng nhờ người lớn khuyên bảo đám thanh niên kia tránh sang một bên để có thời gian chuyên tâm vào học hành, nhưng với Kim Yến thì không làm vậy mà chủ động hò hẹn đi uống nước với tất cả.

Tháng 4-2005 là thời gian chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH nhưng Yến đã gây ra sự cố khi cùng lúc nhận lời yêu đương với 2 thanh niên trong trường cùng 3 người bên ngoài rồi rủ cả 5 thanh niên này vào trường đánh nhau một trận chí tử để tranh giành phân ngôi vị cao thấp.

Trước sự kiện này, Ban giám hiệu đã có buổi họp kiểm điểm nhưng do gia đình làm cam kết nên Yến mới được tiếp tục dự thi tốt nghiệp.

Với sở thích hưởng thụ, khi vừa rời ghế nhà trường, Yến tiếp tục tìm cách "tuyển" thêm những thanh niên là dân chơi vào nhóm "người tình" để được đám này thay phiên nhau đưa đi ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng trong những quán bar, vũ trường ở TP Nam Định.

Việc Yến cùng lúc hò hẹn với nhiều người đã khiến đám người tình nổi giận đòi xử, nhưng với tài thuyết khách của mình, cô ta đã nhanh chóng hóa giải tất cả rồi nhồi vào đầu những thanh niên này sự mâu thuẫn lẫn nhau và đến khi sự thù ghét ngày càng lớn thì Yến lại bày trò tổ chức cho họ tiến hành trận “huyết chiến”.

Trong trận giáp lá cà ấy, tên N. - một đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy - đã giành ngôi "quán quân" và lập tức được Yến trao thân gửi phận.

Tang vật của vụ án.

Những ngày đầu, Yến được N. cung phụng như một bà hoàng, nhưng chỉ vài ba tháng sau khi những đồng tiền nhơ nhớp đã cạn kiệt và Yến cũng đã trở thành nô lệ của ma túy thì N. lập tức ra điều kiện buộc cô phải cùng hắn thực hiện những vụ vận chuyển ma túy cho một đại ca đất cảng (Hải Phòng) từ khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Năm 2010, N. bị lực lượng Công an "sờ gáy", sợ bị liên lụy, Yến gom toàn bộ tài sản mang vào TP Hồ Chí Minh rồi nhờ một người bạn giới thiệu cho mua căn nhà chung cư 16-9 thuộc phường 9, quận 3 và thường nhốt mình trong nhà, chỉ ra đường vào lúc trời chập choạng tối để mua đồ ăn, thức uống.

Nằm im thở khẽ một thời gian, thấy mình không bị lực lượng Công an để ý, Yến lần mò đi tìm cách làm ăn, nhưng làm gì cũng thất bại nên cô ta không làm nữa mà mua vé máy bay ra Hải Phòng tìm gặp đại ca trước đó của người tình nhờ giúp đỡ.

Tay đại ca này thấy Yến có vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh xắn nên đã ra điều kiện sẵn sàng giúp đỡ bằng cách vừa cấp vốn, vừa bán chịu cho ma túy mang vào TP Hồ Chí Minh nhưng phải "lên giường" với hắn.

Nghĩ chẳng mất gì, lại có được vốn liếng làm ăn nên ngay buổi tối hôm ấy mặc dù có rất đông đám tay chân nhưng Yến đã kéo tuột tay đại ca này vào sau bức rèm bằng vải để ân ái. Đến khi tay đại ca này sa cơ lỡ vận, Yến còn chiều luôn cả mấy tay đàn em để tính chuyện tiếp tục con đường mua bán ma túy.

Trở về TP Hồ Chí Minh sau chuyến đi dài ngày, Yến đã ấp ủ việc lập mạng lưới phân phối ma túy. Nhằm che giấu hoạt động của mình, cô ta thuê nhiều căn nhà, một trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, một tại số 60 đường Trần Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình và một căn trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận giả làm cửa hàng kinh doanh thời trang nhưng bên trong lại cho thiết kế những hầm cất giấu ma túy.

Bà "trùm" Trần Kim Yến và hai người tình thân tín nhất.

Có được những tấm bình phong, Yến liên lạc với bạn bè nhờ tuyển giúp nhân viên bán hàng với mức lương khá cao nhưng phải là nam thanh niên trẻ tuổi và có thân hình cao lớn thì cô ta mới chịu ký hợp đồng.

Có được những nhân viên theo ý muốn, Yến bắt đầu giở trò bằng cách thường xuyên ăn mặc khêu gợi rồi chủ động tìm cách va chạm vào những nơi nhạy cảm mỗi khi đối mặt để khơi dậy lòng ham muốn của đám nhân viên.

Từ chỗ là những người được thuê về bán hàng, dần họ được phép "lên giường" cùng bà chủ để trở thành những người tình và cuối cùng là đưa vào đường dây mắt xích quan trọng chuyên đi giao nhận ma túy cho Yến.

Để điều hành mạng lưới và đặc biệt là điều hành những người tình này ngoan ngoãn nghe lời mình và không được phép xâm phạm lẫn nhau, từ đêm ngày thứ 2 cho đến hết đêm thứ 6 trong tuần, Yến ngủ lần lượt với 5 người tình và chỉ dành 2 ngày cuối tuần cho đứa con trai mà cô ta không cần biết đó là con của người tình nào. Ngoài ra Yến còn cho đám này ăn chơi hút chích phủ phê và chu cấp tiền bạc để những người tình chăm lo cuộc sống cho cả gia đình.

Trở lại vụ án, qua quá trình rà soát địa bàn, giữa năm 2016, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện tại khu vực các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh xuất hiện một nhóm đối tượng từng có tiền án, tiền sự tại địa phương lén lút giao dịch mua bán ma túy với một số thanh niên lạ mặt. Xác định đây có thể là đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy nên chỉ huy đơn vị quyết định cắt cử trinh sát ngày đêm theo dõi.

Khi các trinh sát hình sự đang trong quá trình thu thập thông tin về băng nhóm này thì vào cuối tháng 6-2016, Công an quận Bình Thạnh bắt được một đối tượng tên Trần Nguyên Vũ cất giấu 7 viên ma túy tổng hợp trong người. Do hắn có liên quan đến một số phi vụ lừa đảo khác nên đã được bàn giao cho Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý.

Bằng kinh nghiệm của mình và qua những lần đối diện với Vũ để lấy lời khai ban đầu, các điều tra viên nhận định hắn chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy mà các anh đang điều tra nhưng khi được hỏi thì Vũ nhất quyết không khai ra đám đồng phạm khác mà ôm hết tội vào mình.

Vụ việc tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì đến ngày thứ 3 tính từ thời điểm Vũ bị bắt, có một thanh niên đến cổng cơ quan điều tra dò hỏi về Vũ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai nhận được người yêu cử đi thám thính tình hình để tìm cách chạy án.

Đến khi các trinh sát mang chuyện này kể cho Vũ nghe thì hắn đùng đùng nổi giận: "Đồ con gái lăng loàn. Khi đầu gối tay ấp thì bảo chỉ yêu mình mình. Gờ thì mọi chuyện trắng đen đã rõ, ông không việc gì phải giấu giếm nữa mà khai hết sự thật để cùng chịu tội…".

Theo lời khai của Vũ, trong đường dây này, Trần Kim Yến là kẻ cầm đầu và điều hành mọi hoạt động vận chuyển ma túy từ các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh.

Khi hàng được tập kết về các điểm cất giấu thì Vũ và đám tay chân bao gồm Lê Quý Long (58 tuổi), Lê Quý Nguyên (40 tuổi), ngụ quận 3; Lê Thành Nguyên, Nguyễn Phụng Huy, Tô Lâm Tuấn Thành, Lâm Minh Trung cùng một số đối tượng khác thực hiện công đoạn xé lẻ mang phân phối ma túy cho các đầu mối bán lẻ.

Kế hoạch triệt phá đường dây ma túy này vừa được Phòng PC45 Công an TP Hồ Chí Minh quyết định tiến hành thì đột nhiên Yến cho tạm ngưng mọi hoạt động nên đành phải dời lại để tiếp tục theo dõi.

Đến 13 giờ ngày 30-1-2017, khi Nguyễn Phụng Huy vừa nhận một gói ma túy đá từ Yến tại số 60 Trần Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình chuẩn bị đi giao cho một đối tượng tại tỉnh Khánh Hòa; lập tức các trinh sát tổ chức bám theo và đến trước cửa nhà số 151 đường Lê Văn Sỹ thì tóm gọn Huy với tang vật gần 10kg ma túy đá.

Khám xét nơi ở và những nơi mà Trần Kim Yến thuê làm cửa hàng, các trinh sát còn thu giữ một số tang vật khác có liên quan đến quá trình vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Đức Cương/CAND