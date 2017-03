TAND quận Hải An, TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thị Minh (SN 1973), trú ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (quy định tại Điều 164a - BLHS).

Trước đó, tháng 7-2013, Minh bị TAND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tuyên phạt 21 tháng tù; đến tháng 1-2014, Minh tiếp tục bị tuyên phạt 15 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Cùng ra tòa với Minh còn có các bị cáo Trần Thị Hương (SN 1983), trú ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và Ngô Văn Miền (SN 1961), trú ở xã An Hòa, huyện An Dương, cũng về tội danh như trên.

“Bà trùm” Nguyễn Thị Minh

Bắt tại trận “người vận chuyển”

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hải An, khoảng cuối năm 2015, trinh sát CAQ Hải An phát hiện một ổ nhóm có nhiều biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn. Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Thị Minh. Chuyên án trinh sát đã được CAQ Hải An xác lập, và sau nhiều tháng dày công thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở thi hành biện pháp tố tụng đối với các đối tượng liên quan.

Chiều 19-1-2016, tại tổ 17 phường Đằng Hải, quận Hải An, Cơ quan CSĐT - CAQ Hải An bắt quả tang Ngô Văn Miền đang có hành vi bán trái phép 11 tờ hóa đơn GTGT liên 2. Kiểm tra trong cốp xe máy của Miền, cơ quan công an phát hiện thêm 12 tờ hóa đơn GTGT liên 2 đã viết nội dung, thể hiện việc xuất bán hàng hóa cho 3 công ty có địa chỉ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tại CQĐT, Miền khai nhận 23 tờ hóa đơn bị phát hiện, thu giữ trên là do đối tượng mua của Nguyễn Thị Minh để bán kiếm lời. Quá trình mua bán còn có sự tham gia, giúp sức của Trần Thị Hương.

Căn cứ lời khai và tài liệu điều tra, ngày 20-1, Cơ quan CSĐT - CAQ Hải An đã bắt khẩn cấp, khám xét đối với Nguyễn Thị Minh và Trần Thị Hương; thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương… và các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong số đó, có 2 công ty kê khai nộp Thuế tại Chi cục thuế quận Hải An là Công ty TNHH âm nhạc và truyền thông Điểm Sáng (địa chỉ số 2 đường Đông An, phường Thành Tô) và Công ty TNHH Đức Nhân (địa chỉ số 36 Hạ Đoạn 3, phường Đông Hải 2, Hải An).

Thuê người làm giám đốc công ty

Với CQĐT, “bà trùm” Nguyễn Thị Minh không phải người xa lạ. Nữ quái này có 2 tiền án cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Và trong thời gian được hoãn chấp hành thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Minh tiếp tục tổ chức một đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng từ tháng 7-2015 đến tháng 1-2016, Minh đã mua lại Công ty Điểm Sáng và Công ty Đức Nhân. Sau đó, Minh thuê người… đứng tên giám đốc, rồi cùng các đối tượng Trần Thị Hương, Ngô Văn Miền thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính.

Khi có khách mua hóa đơn, Minh chỉ đạo Hương ghi khống nội dung theo yêu cầu của khách. Sau khi viết xong, Minh ký giả chữ ký của giám đốc Công ty Đức Nhân vào các tờ hóa đơn liên 2. Còn các tờ hóa đơn của Công ty Điểm Sáng, Hương sẽ dùng dấu, chữ ký của giám đốc công ty hoặc Hương ký giả chữ ký. Sau đó, Minh trực tiếp giao các tờ hóa đơn liên 2 đã viết nội dung cho khách hàng, hoặc giao cho Ngô Văn Miền các tờ hóa đơn liên 2 đã viết nội dung để bán cho khách của Miền.

Với cách thức như trên, từ tháng 7-2015 đến tháng 1-2016, Nguyễn Thị Minh đã xuất bán trái phép 391 tờ hóa đơn GTGT cho 44 công ty với tổng số tiền thu lời hơn 1,4 tỷ đồng. Về phần Trần Thị Hương, ngoài việc giúp sức cho Minh bán hóa đơn, viết hóa đơn, lập chứng từ báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng, Hương còn mua của Nguyễn Thị Minh để bán lại cho các đối tượng trung gian được 147 tờ hóa đơn, với tổng tiền hàng chưa thuế hơn 61 tỷ đồng, tổng số tiền thu lời bất chính hơn 73 triệu đồng.

Đối với Ngô Văn Miền, cơ quan tố tụng xác định đã mua của Minh 122 tờ hóa đơn với tổng tiền hàng chưa thuế là hơn 49 tỷ đồng, sau đó bán lại cho khách với giá từ 1,6-3% tổng tiền hàng chưa thuế. Tổng số tiền Miền thu lời là hơn 779 triệu đồng. Tại phiên xét xử, đánh giá tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Minh 30 tháng tù giam; Trần Thị Hương 18 tháng tù và Ngô Văn Miền 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.