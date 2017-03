Có 3/7 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) TP Cần Thơ và 2 tay “cò” bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Chiều 24-3, Viện KSND TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố về tội “nhận hối lộ” đối với 7 bị can nguyên là cán bộ TTGT thuộc Sở GT-VT TP Cần Thơ và 2 bị can khác là 2 tay “cò” nhận hối lộ đưa cho các TTGT.

Những bị can bị truy tố, gồm: Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT); Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT quận Thốt Nốt); Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT huyện Phong Điền); Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 3, phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT số 3); Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình Thủy) và 2 “cò” là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Trần Tường An (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

3/7 thanh tra giao thông TP Cần Thơ đối diện án tử hình. Ảnh Công an cung cấp

Theo cáo trạng, tổng số tiền các cán bộ TTGT nhận hối lộ là 4,1 tỷ đồng. Trong số các bị can, Duy là người nhận hối lộ nhiều nhất đến 2,8 tỷ đồng. Duy sử dụng “cò”, phân công người trực tiếp nhận tiền bảo kê. Nhà xe không đưa tiền thì Duy cho người theo dõi, phát hiện sai phạm, ép phải chi hối lộ. Thông qua Cần và An hoặc trực tiếp, Duy đã nhận hối lộ 2,8 tỷ của 57 tổ chức, cá nhân.

Bị can Tâm đã nhận hối lộ số tiền hơn 411,3 triệu đồng. Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo cho Minh nhận tiền của một doanh nghiệp giúp cho Duy 28,5 triệu đồng. Tâm còn cho phép cấp dưới nhận 9,5 triệu đồng của 4 doanh nghiệp

Bị can Hoàng Anh đã nhận hối lộ của 32 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 536,4 triệu đồng. Bị can Lưu đã nhận 26 triệu đồng của 2 tổ chức, cá nhân. Bị can Minh đã nhận hối lộ số tiền hơn 239,4 triệu đồng của 31 doanh nghiệp, cá nhân và nhận giúp cho Tâm, Duy.

Bị can Thiện đã nhận hối lộ 25 triệu đồng của một doanh nghiệp. Bị can Cần đã nhận hối lộ hơn 2,7 tỉ đồng của 50 tổ chức, cá nhân. Bị can Pháp đã nhận hối lộ 47,5 triệu đồng của 10 tổ chức, cá nhân. Bị can Tường An đã nhận giúp cho Duy 349,4 triệu đồng...

Năm bị can Duy, Tâm, Hoàng Anh, Cần và An bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Minh bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù; còn Pháp, Lưu, Thiện bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.

CA LINH