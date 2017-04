Ba quả bom đã phát nổ ngay cạnh xe buýt chở các cầu thủ Dortmund khiến hậu vệ Marc Bartra bị thương. Trận đấu Dortmund vs Monaco buộc phải tạm hoãn vì lý do an ninh.

Vụ nổ bất ngờ xảy ra ngay khi xe buýt chở các cầu thủ Dortmund rời khách sạn cách SVĐ Signal Iduna-Park gần 10km. Vụ nổ khiến kính xe buýt vỡ vụn Cảnh sát địa phương cho hay, 3 quả bom được giấu ẩn trong hàng rào gần bãi đỗ xe chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ nghiêm trọng trên. Xe buýt của CLB Dortmund đã bị hư hại, với lớp cửa kính gần đuôi xe vỡ vụn. Chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ việc liên quan đến các phần tử khủng bố. Hậu vệ Marc Bartra là người duy nhất bị chấn thương, với những mảnh kính vỡ bắn vào tay tạo nên vết cắt. Ngay sau khi được điều trị ở bệnh viện, Bartra đã trở về nhà riêng. Đại diện CLB Dortmund cho hay, không có bất kỳ sự nguy hiểm nào xung quanh SVĐ. Họ đã thuyết phục các CĐV bình tĩnh ở lại trong sân trước khi mọi chuyện trở nên rõ ràng. UEFA sau đó cũng ra thông báo, trận cầu giữa Dortmund vs Monaco sẽ dời lại sau 24 tiếng. Điều đó đồng nghĩa, hai đội sẽ chạm trán vào 1h45 rạng sáng 13/4 (giờ VN). Các cầu thủ Dortmund đều cảm thấy sốc Thủ thành Roman Burki ngồi ngay sau Bartra đã thuật lại sự việc với giới truyền thông: "Chúng tôi rời khách sạn lúc 7h15 và xe bắt đầu chạy ra phố. Xe buýt đi vào đường chính thì bất ngờ vụ nổ lớn xảy ra. Tôi ngồi ở ghế sau Marc Bartra, người đã bị thương vì mảnh kính vỡ văng vào. Sau vụ nổ, chúng tôi xuống xe và không biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Cảnh sát nhanh chóng có mặt hỗ trợ, nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy sốc. Không ai còn nghĩ đến trận bóng đá ở thời điểm ấy." * T.A