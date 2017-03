Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất, bà Park Geun-hye đã rời khỏi Nhà Xanh (tức dinh tổng thống) ở thủ đô Seoul, vào lúc 18 giờ 57 (tức 16 giờ 57 theo giờ Việt Nam) ngày 12.3.

Xe chở nữ tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye rời Nhà Xanh chiều tối 12.3

Bà Park rời khỏi Nhà Xanh và trở về nhà riêng ở Samseong-dong, thuộc quận Gangnam phía nam thủ đô Seoul, sau khi chào tạm biệt các nhân viên chính phủ, theo Yonhap.

Bà Park sống trong căn nhà ở Samseong-dong từ năm 1990 đến khi chuyển đến Nhà Xanh vào năm 2013. Căn nhà này được xây dựng vào năm 1983. Lực lượng cảnh sát đã có mặt để đảm bảo an ninh tại ngôi nhà.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 10.3 ra phán quyết ủng hộ kiến nghị của Quốc hội về việc luận tội bà Park, khiến bà bị phế truất ngay lập tức.

Tuy nhiên đến ngày 12.3, bà Park vẫn giữ im lặng trước phán quyết của tòa án, bất chấp việc đảng đối lập kêu gọi bà phải tuyên bố chấp nhận phán quyết.

Sự nghiệp chính trị của bà Park rơi xuống đáy do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Bà Park bị cáo buộc để cho bà Choi can dự vào công tác điều hành chính phủ, cũng như gây sức ép lên các tập đoàn Hàn Quốc để các công ty này đóng góp tiền cho 2 tổ chức do bà Choi quản lý. Cả 2 bà đều bác bỏ các cáo buộc chống lại mình.

Đoàn xe đưa bà Park Geun-hye rời Nhà Xanh

Chiếc xe chở bà Park trong đoàn xe rời Nhà Xanh

Cảnh sát tập trung trước nhà riêng của bà Park Geun-hye, ngày 12.3.2017

Những người ủng hộ bà Park Geun-hye biểu tình trên đường phố Seoul ngày 11.3.2017

Phúc Duy