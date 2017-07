5 phút sau khi ăn cá nóc, 3 người trong một gia đình ở Đà Nẵng có dấu hiệu ngộ độc với triệu chứng: Tê nhiều ở vùng lưỡi, cổ họng cứng, nuốt khó, nôn mửa.

Trước đó, khoảng 2h ngày 28/7, khoa Cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 bệnh nhân là ông Đặng Văn U. (41 tuổi), bà Trần Thị Thanh H. (41 tuổi) và chị Đặng Thị Tường V. (23 tuổi) trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, cảm giác tê nhiều ở vùng lưỡi, cổ họng cứng, nuốt khó, nôn mửa. Người thân cho biết, trước đó, cả 3 nạn nhân đã cùng ăn cá nóc .

Tại khoa Cấp Cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, các y bác sĩ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiến hành chữa trị cho 3 bệnh nhân. Hiện cả 3 người đã có tiến triển tốt, đang điều trị tại khoa Hồi sức để được theo dõi.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ.

Người nhà cho biết, 3 nạn nhân cùng một gia đình, kinh doanh quán nhậu tại khu vực cầu Rồng. Trước đó, gia đình này được người quen biếu cho một số cá nóc vàng mới đánh bắt về. Nhận được quà biếu, họ tự chế biến và sử dụng. Sau khi ăn khoảng 5 phút, cả 3 bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Lâm Trọng Cơ, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết: “Sau khi chúng tôi thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời, các bệnh nhân đã giảm các triệu chứng ngộ độc, không có trường hợp nào hôn mê hay ngưng thở.

Trong những năm gần đây, số ca nhập viện do ngộ độc cá nóc đã giảm do nhận thức của người dân về loài cá này đã tăng lên. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn vài trường hợp ngộ độc nhập viện do sử dụng loài cá này. Bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân tuyệt đối không chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm”.

Huy Cường - Nhâm Thân