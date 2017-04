Dẫn đứa cháu ngoại chưa đầy 10 tuổi từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để giải quyết cái thai trong bụng do bị hàng xóm xâm hại, bà C. nghẹn ngào khi phải chứng kiến cảnh cháu gái mình đối mặt với nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác.

Liên quan đến vụ em N.K.H. (SN 2007, học lớp 3) tố người hàng xóm là ông H.T.T. (SN 1979, ngụ cùng xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến mang thai. Sáng 3/4, em H. cùng gia đình được sự hỗ trợ của công an địa phương đến bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để xử lí cái thai trong bụng bé.

Từ tờ mờ sáng, gia đình bà C. nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng để di chuyển từ Vĩnh Long lên Từ Dũ để khám cho bé H

Dẫn đứa cháu ngoại đi lòng vòng khắp bệnh viện Từ Dũ, bà C. đứng ngồi không yên khi liên tục gọi điện cho họ hàng, bà con để nhờ sự hỗ trợ, tư vấn về cái thai trong bụng của đứa bé chưa tròn 10 tuổi. Bé H. vẫn còn thích nhảy dây, chơi búp bê, một đứa trẻ khờ khạo mới học đến lớp 3 vẫn ngây ngô hỏi ngoại 'có em bé là gì hở ngoại' mà giờ đây phải lặn lội từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để giải quyết cái thai.

Bà ngoại bé H. liên tục gọi điện để nhờ sự hỗ trợ, tư vấn từ mọi người

Lúc nào trên tay bà C. cũng cầm điện thoại, lòng dạ bà rối bời khi dắt H. lên Từ Dũ

Em còn quá nhỏ, quá khờ khạo để hiểu được vấn đề mà em đang phải trải qua. Đi cùng bà ngoại, bé H. cứ tưởng rằng mình sẽ được đi chơi cùng gia đình sau khi khám 'em bé' tại viện và lời hứa hẹn dẫn em đi chơi Suối Tiên của bà ngoại.

Ba ruột của H. (áo đen) cùng bà con nội ngoại lặn lội từ dưới quê lên để lo cho H

Luôn theo sát đứa cháu gái khờ khạo của mình, khuôn mặt bà C. đầy lo lắng vì những gì cháu gái mình sắp trải qua. Bà C. nghẹn lời: 'Mấy nay nó cứ đòi tôi cho đi học, tôi phải nói nó là đã gọi điện cho thầy giáo xin cho nó đi chơi rồi. Con bé khờ lắm, đi tới đi lui bệnh viện bao nhiêu người nhìn mà nó có hay biết gì đâu'.

Để đi đến quyết định đầy khó khăn này, bà C. đã phải trải qua những đêm mất ăn mất ngủ, phần thì thương cho đứa bé vô tội đang dần hình thành trong bụng H., phần vì ức nghẹn bởi ở tuổi chưa tròn 10, H. làm sao có thể sinh con, làm thiên sứ của một người mẹ.

Bà C. làm thủ tục điều trị cho H. tại bệnh viện

Đau đớn, dằn vặt là những gì bà C. và gia đình đang trải qua. Đến bệnh viện, những người dân quê lặn lội hàng trăm cây số chỉ còn biết nhìn nhau, cầu mong mọi việc sớm được giải quyết ổn thỏa, để bé H. tiếp tục cuộc sống.

Ngồi một góc thẫn thờ trước bệnh viện trong lúc H. vào trong khám, bà C. cứ tự trách bản thân mình khi đã không ở bên cạnh cháu khi nó cần có bà nhất. Bà ở bên cạnh cháu 10 năm, đi làm xa cháu có 4 tháng thì cháu đã bị xâm hại tình dục đến 6 lần , rồi cháu có thai ở cái tuổi chưa tròn 10.

Trong lúc H. vào trong khám bệnh, bà C. ngồi thẫn thờ một góc tự dằn vặt bản thân mình

'Tôi thật đáng trách, giá mà tôi không bỏ đi làm xa thì con bé đâu có chuyện gì. Giờ có nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc tôi cũng không bỏ nó một mình, đi đâu sẽ dắt nó đi theo', bà C. tâm sự.

Cũng theo gia đình bà C., điều mà họ mong muốn nhất lúc này là nhanh chóng giúp bé H. giải quyết vấn đề, sớm ổn định tinh thần để tiếp tục cuộc sống. Một nơi ở mới, một môi trường mới sẽ giúp H. quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, để giúp em bắt đầu lại cuộc đời, bắt đầu một giấc mơ ở cái tuổi ham chơi, ham học như các bạn đồng trang lứa. Đặc biệt, gia đình bà C. cũng hi vọng những bằng chứng có được từ phía công an sẽ giúp vụ việc nhanh chóng được giải quyết một cách công bằng, ổn thỏa.

Vợ chồng anh chị L., dì ruột của bé H., người thay thế mẹ của em chăm sóc cho em cũng lặn lội từ Cần Đước để lên bệnh viện lo cho bé

Vẻ mặt đầy lo lắng của những người nhà bé H. khi xảy ra vụ việc đau lòng này

Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hà (Bs sản khoa, BV Từ Dũ) cho biết tùy theo mức độ sức khỏe, tình trạng của bé hiện tại mà các bác sĩ tại bệnh viện sẽ khám và có cách điều trị phù hợp nhất. Với việc bé chỉ có 10 tuổi, về sức khỏe của bé sẽ có những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là về mặt tinh thần.

Hiện bé đang mang thai từ 4-5 tuần tuổi, cách tốt nhất là cho bé uống thuốc để bào thai tự hủy ra ngoài, không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe của bé, trừ trường hợp bé bị ra huyết nhiều, có dấu hiệu mệt mỏi.

Cách tốt nhất trong thời gian bé khám và uống thuốc, gia đình nên theo sát, hỗ trợ bé về mặt tinh thần cũng như làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Cần giúp cho bé có được một tinh thần thoải mái, tránh việc tạo áp lực, sức ép tâm lý làm tổn thương đến sức khỏe của bé.

Trước đó, ngày 27/3/2017, bà C. thấy bé H. có dấu hiệu bất thường, tổn thương vùng kín, bị trễ kinh nguyệt nên đã gặng hỏi thì tá hỏa biết được bé H. bị ông T. xâm hại tình dục nhiều lần. Sau đó bà đã đưa bé H. đi khám ở bệnh viện thì biết được bé đã mang thai 4-5 tuần tuổi.

Sự việc nhanh chóng được gia đình bà báo lên lực lượng công an huyện Bình Tân, sau đó phối hợp cùng tỉnh Vĩnh Long để giải quyết vụ việc. Đến ngày 31/3, sau khi ông T. xuất viện do uống thuốc dưỡng cây tự tử, Công an hình sự tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông T. để điều tra làm rõ.

