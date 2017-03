Clip ghi lại cảnh cháu gái dùng phần mềm có hiệu ứng dễ thương, tạo dáng cùng bà ngoại hiện thu hút sự chú ý trên mạng.

Chủ nhân đoạn video thu hút 376.000 lượt xem, 9.000 like (thích) là Cao Việt Anh, 19 tuổi, quê Nghệ An. Hiện cô học ở TP Vinh, Nghệ An.

Trong clip, cô cháu gái tinh nghịch chọn những hiệu ứng khác nhau trên phần mềm quay video để cho bà của mình trải nghiệm.

Nhìn vào màn hình điện thoại thấy những hiệu ứng râu, mũi màu đen, bà liên tục hỏi cháu gái và lấy quần lau mặt. Trong khi đó, cháu gái tiếp tục trêu bà: "Mèo ở mũi bà, đẹp không bà". Cả hai cùng tạo dáng xì tin khiến nhiều người thích thú.

Phần lớn dân mạng cho rằng loạt biểu cảm đáng yêu, cách tạo dáng nhí nhảnh của cụ bà chính là yếu tố khiến clip trở thành tâm điểm chú ý.

Việt Anh cho hay cô quay đoạn video này cách đây hơn một tuần. Khi chuẩn bị lên thành phố học, cô sang thăm bà ngoại và muốn chụp cùng bà một tấm ảnh.

Lúc đầu, thiếu nữ tưởng bà không thích chụp nhưng không ngờ bà ủng hộ nhiệt tình, còn đòi tạo dáng thêm.

Bà ngoại Việt Anh thường xuyên tạo dáng chụp ảnh cùng con cháu.

"Bà mình đáng yêu lắm, mình chụp bằng camera thường bà không chịu, cứ hỏi sao môi không đỏ cho đến khi mình bật ứng dụng 'sống ảo' lên. Chụp xong bà còn đòi xem hình", cô cháu gái vui vẻ chia sẻ.

Bà nội Việt Anh năm nay 97 tuổi, tính cách khá hài hước nên cô hay trêu đùa và tạo dáng cùng bà. Hiện bà sống ở nhà một mình tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Thiếu nữ quê Nghệ An cho hay bà cao tuổi, song vẫn hoạt bát, thích giao tiếp với mọi người xung quanh. Đặc biệt, bà khá hiền, hay vui đùa cùng con cháu.

Sau khi chụp ảnh, hai bà cháu chuyển sang quay video như trong clip. Bình thường, Việt Anh hay chụp hình với bà nhưng thường chỉ để ngắm. Tuy nhiên, hôm đó khi quay clip xong, cô cảm thấy rất thích nên đã đăng tải lên trang cá nhân cho bạn bè xem, không ngờ thu hút sự quan tâm.

Việt Anh tâm sự cô không bao giờ chán khi ngồi nói chuyện với bà ngoại. Do học cách xa nhà mấy chục cây số nên khoảng hai tuần cô mới về thăm bà một lần và lúc nào cả hai cũng vui vẻ trò chuyện.

"Mình yêu bà rất nhiều và cũng tự hào vì có một người bà dễ thương hết cỡ", Việt Anh nói.

Bà ngoại 97 nhưng còn rất khỏe và minh mẫn.

Việt Anh - cô cháu gái xinh đẹp thường xuyên tạo dáng chụp ảnh xì tin cùng bà.

Kiều Trang