Phát biểu tại một diễn đàn của phụ nữ ở New York ngày 2/5, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng sở dĩ bà thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái là do Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Jim Comey và Nga đã có sự can thiệp, khiến các cử tri "trở nên sợ hãi."

Cựu ứng cử viên đáng Dân chủ cho biết bà "hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân" về một loạt sai lầm trong chiến dịch tranh cử đã góp phần khiến bà thất bại trước ông Donald Trump.

Tuy nhiên, bà chỉ trích gay gắt những hành động tin tặc và can thiệp của Nga, và nhất là vụ Giám đốc FBI ngay trước thềm cuộc bầu cử 8/11 đã công bố mở lại cuộc điều tra về việc bà sử dụng thư điện tử cá nhân trong thời kỳ làm ngoại trưởng.

Bà nói: "Tôi đang trên đà chiến thắng cho tới khi xuất hiện thông báo của Jim Comey, cộng với những rò rỉ của Nga trên WikiLeaks reo rắc những hoài nghi trong tâm trí nhiều cử tri, khiến họ không đi bỏ phiếu cho tôi do sợ hãi. Nếu như cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 27/10, tôi đã trở thành tổng thống."

Hồi tháng 1, cộng đồng tình báo Mỹ đã công bố kết luận rằng Nga có sự can thiệp vào cuộc bầu cử, và Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo một chiến dịch phá hoại tiến trình dân chủ tại Mỹ và hạ uy tín của bà Clinton nhằm trợ giúp ông Trump./.