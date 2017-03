Trên chính trường hàng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May là đầu tàu quyền lực, và khi về nhà với chồng, mọi chuyện không có gì thay đổi.

Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí thời trang hàng đầu, chủ nhân nhà số 10 phố Downing chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của bà với chồng, ông Philip.

Thủ tướng Anh Theresa May trên tạp chí Vogue, số tháng Tư. Ảnh: Vogue

Theo lời bà, ông Philip, 59 tuổi, nấu món cơm Ý với nấm rất ngon, và kiêm luôn nhiệm vụ rửa bát sau bữa ăn.

Bà gọi ông là một người chồng hoàn hảo. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh miêu tả chồng là 'rất ủng hộ vợ' và mối thâm tình của họ 'ngày càng sâu sắc theo thời gian'.

Bà May đi dạo cùng chồng. Ảnh: Vogue/Daily Mail

Tuy vậy, bà May cũng thừa nhận vợ chồng bà có bất đồng như mọi cặp vợ chồng khác, như việc xem gì trên TV, trong khi ông Philip thích phim tài liệu lịch sử thì bà lại chọn phim tâm lý tội phạm.

Bà kể: 'Tôi nghĩ chúng tôi tranh luận về những chuyện mà mọi người vẫn tranh luận với nhau - như ai cầm điều khiển? Xem gì tối nay. Chương trình lịch sử của ông ấy? Không - NCIS cơ!'

Nữ Thủ tướng Theresa May, người được ví là 'bà đầm thép' thứ 2 của nước Anh.

Nhân nói về cuốn sách sắp xuất bản của mình - 'Người phụ nữ định hình chính trị', bà tiết lộ: 'Tôi nấu ăn, vì tôi thích nấu ăn, còn Philip chịu trách nhiệm đổ rác'.

'Ông ấy có một hai món tủ có thể viện đến khi cần. Là chồng một chính trị gia có nghĩa là ông ấy phải tự học để biết nấu ăn một chút.'

Cuộc trò chuyện cởi mở này của bà trên Vogue đi kèm với một bộ ảnh do chính tay máy nổi tiếng, một người phụ nữ khác, Annie Leibovitz chụp ở nhà riêng vùng nông thôn của bà May. Bộ ảnh sẽ xuất hiện trong số tháng Tư của Vogue Mỹ.

Trong bài phỏng vấn này, người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh cũng không ngại nói về cái nắm tay của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump nắm tay Thủ tướng Anh Theresa May.

Bình luận về bức ảnh nổi tiếng được chụp bên ngoài Nhà Trắng, bà nói: 'Tôi nghĩ ông ấy thực sự là một quý ông. Chúng tôi đang chuẩn bị đi xuống dốc và ông ấy có nói trước là chuyện này sẽ hơi khó xử một chút.'

Chồng bà, ông Philip cũng tham gia trong buổi chụp ảnh. Vogue là tạp chí mà bà Thủ tướng rất yêu thích. Bà đặt mua suốt đời tạp chí này, và coi đó là một trong những thú vui xa xỉ của mình.

Với thời trang, bà May cũng không phải người lạ. Bà nổi tiếng là người thích giày. Dấu ấn đầu tiên là năm 2002 khi bà xuất hiện trên sân khấu của đại hội Đảng Bảo thủ với một đôi giày gót thấp họa tiết da báo.

Suốt những năm làm Bộ trưởng Nội vụ, bà đã tạo nên hiệu ứng mang tên mình, khiến dân tình đổ xô tìm mua những thiết kế giày táo bạo mà bà đi.

Nhưng giày và những trang phục thời thượng cũng khiến bà bị chỉ trích không ít vì bị cho là tiêu xài hoang phí. 'Trong suốt sự nghiệp chính trị của tôi, người ta không ngừng bình phẩm những gì tôi mặc. Chuyện như thế xảy ra hoài, tôi chấp nhận thôi.

'Nhưng không vì thế mà tôi không ra ngoài và ngừng yêu thích thời trang. Tôi còn nghĩ, chỉ ra rằng một phụ nữ có thể vừa làm một công việc như thế này, vừa quan tâm đến quần áo, là rất quan trọng.'

Chiếc quần da hàng hiệu mà bà May mặc khi chụp tấm ảnh này đã gây nhiều chỉ trích.

Trước bà May, nữ Thủ tướng lừng danh của nước Anh ‘bà đầm thép’ Margaret Thatcher cũng từng xuất hiện 4 lần trên tờ Vogue, ấn phẩm tại Anh.

Được so sánh với người tiền nhiệm này suốt nhưng bà May khẳng định: 'Trên đời chỉ có thể có một Margaret Thatcher. Còn tôi là Theresa May. Tôi làm mọi việc theo cách của mình.'

Bộ ảnh trên Vogue lần này cho thấy phong cách và khí chất của bà May: Nghiêm túc, tiết chế và sang trọng. Các thiết kế cũng được chọn lựa cẩn thận, đều là các thương hiệu nhỏ của Anh mà những phụ nữ bình thường vẫn sử dụng.

Các bức ảnh thể hiện rằng bà kiêu hãnh về quyền lực của mình và không ngại thể hiện điều đó qua ngôn ngữ thời trang của bản thân.

Đại An (theo Daily Mail, Vogue)