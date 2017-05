Người thân nạn nhân cho biết Đạt là đối tượng côn đồ, tính cách khó hiểu, quậy phá khu vực nhiều năm qua. Hết đạp ngã hàng rào nhà hàng xóm, đến chửi bới đe dọa những ai mình “thấy không ưa”, Đạt đều làm cả...

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Gây án mạng rồi bình thản uống cafe

Nghi phạm trong vụ án là đối tượng Trần Trọng Đạt (SN 1974, ngụ đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM) . Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Quế (SN 1951, hàng xóm của Đạt).

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 5h30 ngày 21/4, bà Quế đi tập thể dục rồi chạy xe máy sang nhà con gái. “Mẹ đến giúp trông nhà để tôi đưa con đi học. Khoảng 7h30, tôi đưa đứa thứ hai đi học, mẹ ra về cùng một lúc. Chừng vài phút sau, tôi nghe anh trai gọi điện báo tin “mẹ bị thằng Đạt đâm chết”. Quá kinh khủng”, con gái bà Quế kể.

Còn chồng bà Đạt nói mình đang tắm thì nghe tiếng la thất thanh “thằng Đạt nó đánh tôi bà con ơi”. Vì giọng kêu cứu đã lạc đi, ông không nhận ra đó là tiếng kêu cứu của vợ mình.

Lời khai của những nhân chứng cho thấy, Đạt ngồi chờ bà Quế từ sớm, ngay cột điện đối diện với hai nhà (nhà bà Quế sát vách nhà Đạt). Vừa chờ, Đạt vừa uống cafe nhưng không ai biết trong người Đạt có thủ sẵn hung khí. Khi bà Quế từ nhà con gái về, vừa tới trước cửa, Đạt bất ngờ đạp ngã xe nạn nhân, đánh và rút dao đâm nhiều nhát.

Sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng khiến người dân xung quanh trở tay không kịp, không ai kịp can ngăn. Gây án xong, Đạt không bỏ chạy, mà tiếp tục trở lại ngồi uống cafe ở ngay cột điện lúc trước, vẻ mặt bình thản.

Người dân khi ấy mới lao vào khống chế, chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Về phần nạn nhân, bị đâm, chỉ kịp thét lên “cứu tôi với bà con ơi” và lết về trước của nhà mình. Bà Quế được con trai đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên đã tử vong sau đó không lâu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà lão 66 tuổi bị 7 vết thương nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đa chấn thương do đâm, thủng phổi, rách gan, chảy máu trong lồng ngực, ổ bụng.

Về phần nghi phạm, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an quận 10 đã có mặt, tạm giữ đối tượng, lấy lời khai nhân chứng và thu giữ hung khí là một con dao như lưỡi lê, khám nghiệm hiện trường.

“Chí Phèo” thời @

Người thân nạn nhân cho biết Đạt là đối tượng côn đồ, tính cách khó hiểu, quậy phá khu vực nhiều năm qua. Hết đạp ngã hàng rào nhà hàng xóm, đến chửi bới đe dọa những ai mình “thấy không ưa”, Đạt đều làm cả.

“Riêng nhà tôi, vì có hai ông bà già, người anh trai thì bị tai biến. Các anh chị em khác lại không ở gần. Yếu thế nhất xóm nên gia đình tôi thường xuyên bị Đạt quậy phá. Chúng tôi chọn cách im lặng, không muốn gây hấn, Đạt cứ được nước lấn tới”, con gái bà Quế kể.

Đạt nhiều lần đập cửa, phá cửa nhà bà Quế. Cửa nhà cứ móp méo, khó đóng mở nhưng bà vẫn cứ chịu đựng. Thậm chí, Đạt còn phóng uế ngay cửa nhà bà Quế. Nạn nhân không dám nói, chỉ lặng lẽ lau chùi.

Sự việc kéo dài nhiều năm qua. Con trai bà Quế đã từng gửi đơn cầu cứu đến phường, quận. “Nhưng họ cứ kêu Đạt lên rồi cho về. Kêu cứu mãi, chúng tôi chán nên mặc cho Đạt quậy phá, cứ nhẫn nhịn làm lành”, người thân nạn nhân nói.

Mặc dù bị quậy phá, bà Quế được cho là vẫn không thù ghét “cái thằng đáng tuổi con”. Mỗi lần Đạt quậy phá, hay có hành vi không đúng với hàng xóm, bà Quế đều khuyên can, to nhỏ mong Đạt hiểu. Thấy không ai dám động đến mình, Đạt ngày càng hung tợn, ngang ngược, không coi ai ra gì.

“Đã một thời gian dài Đạt dọa giết mẹ tôi. Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm là khoảng 2 tuần trước. Nhà tôi có trồng mấy bồn hoa ở lan can, hướng ra đường đi. Hôm ấy mẹ tôi tưới nước cho hoa thì vô tình nước rơi xuống đất. Đúng lúc Đạt đi qua nên trúng đầu. Đạt cho rằng mẹ tôi cố ý tạt nước lên đầu mình”, con gái nạn nhân kể.

Đêm đó, Đạt gào thét, mang dao đến tận nhà đòi giết bà Quế. Quá hoảng sợ, nạn nhân gọi điện cho công an đến can thiệp. Tuy nhiên, theo lời người thân, công an phường rất chậm trễ, không can thiệp đúng lúc, lúc đến nơi cũng chỉ khuyên Đạt đi vào nhà, không có hành động nào nhằm bảo vệ cho tính mạng nạn nhân. Hai ngày sau, cảnh sát khu vực mới đến nhà Đạt thu giữ con dao Đạt dùng để đe dọa giết người.

Sau lần ấy, lo sợ Đạt có thể làm liều. Dù không cố ý tạt nước nhưng bà Quế vẫn sang nhà, xin lỗi Đạt để không gặp phải phiền phức. Tuy nhiên, Đạt không chấp nhận mà tiếp tục đe dọa “sẽ giết”.

Sự việc tưởng chừng dừng lại, khi bà Quế đi Hà Nội chơi 1 tuần, Đạt ở nhà cũng thôi chửi bới, đe dọa. Tuy nhiên, khi bà Quế về nhà được vài hôm thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo tìm hiểu, Đạt sinh ra trong gia đình khá giả, có 3 anh em, lại là con út nên rất được cưng chiều. Lớn lên một chút, Đạt theo đám bạn xấu tụ tập, ăn chơi nhậu nhẹt suốt ngày, nghiện hút rồi buôn bán ma túy, bị bắt. Sau khi đi tù về, Đạt tiếp tục lang thang, nghiện ma túy.

Người thân nạn nhân và địa phương đang đặt câu hỏi: Nếu chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi đã có những cảnh báo, có lẽ vụ án đau lòng sẽ không xảy ra./.

