Những ngày qua giá thịt lợn hơi đã tăng lên và có mức tăng bình quân so với thời điểm thấp nhất khoảng trên 5.000 đ/kg thịt lợn hơi...

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện vẫn còn 300.000 - 400.000 tấn thịt lợn đủ tiêu chuẩn chờ xuất chuồng.

“Do những nỗ lực của các bộ ngành, địa phương và cả báo chí nên giá lợn hơi trong mấy ngày qua đã tăng lên, trong khi giá thịt thành phẩm tại các siêu thị lớn cũng giảm đến 20%”.

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/5.

Vẫn còn tồn gần 400 nghìn tấn thịt lợn

Trao đổi với báo chí về câu chuyện giá thịt lợn giảm trong thời gian qua, ông Tuấn cảm ơn các cơ quan báo chí đã tuyên truyền rất tốt để “giải cứu” giá thịt lợn trong những ngày qua, tạo ra tâm lý yên tâm vượt qua khó khăn này.

“Chúng tôi đã công khai rất nhiều giải pháp trước mắt, vì vậy những ngày qua giá thịt lợn hơi đã tăng lên và có mức tăng bình quân so với thời điểm thấp nhất khoảng trên 5.000 đồng/kg thịt lợn hơi. Ở các siêu thị so với cách đây 10 ngày thì giá bán thịt lợn cũng đã giảm, rất nhiều doanh nghiệp cung ứng cho các siêu thị lớn như Big C, Saigon Co.op…đã giảm giá bán 10-20%”, ông Tuấn cho hay.

Đáng chú ý, nhờ sự ủng hộ của người tiêu dùng trong những ngày qua cũng đã góp phần làm giá thịt lợn hơi về cơ bản tương đương giá thành sản xuất.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện vẫn còn 300.000 - 400.000 tấn thịt lợn đủ tiêu chuẩn chờ xuất chuồng. Ngành nông nghiệp sẽ cố gắng bằng mọi giải pháp cân bằng cung - cầu trong 2 - 3 tháng nữa.

Trước câu hỏi của báo chí về thông tin liên quan đến việc liệu có phải do nhập khẩu thịt lợn và các mặt hàng liên quan làm ảnh hưởng đến tiêu thụ các sản phẩm này trong nước hay không, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, cả năm 2016, Việt Nam nhập 39.400 tấn thịt lợn và các sản phẩm liên quan đến thịt lợn từ các nước EU, Australia, Mỹ, Canada, Nga…

Như vậy, về kim ngạch chỉ đạt 44 triệu USD, bằng 0,1% sản lượng tiêu thụ thịt lợn trong nước.

Do đó, có thể khẳng định việc nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm liên quan đến thịt lợn không ảnh hưởng đến tiêu thụ trong nước.

Trong khi đó, nếu vào các siêu thị sẽ thấy các sản phẩm nhập khẩu có giá đắt hơn rất nhiều so với các sản phẩm thịt lợn sản xuất trong nước.

Liên quan đến tạm nhập - tái xuất, ông Hải cho biết, năm 2016 chỉ tạm nhập - tái xuất 20 triệu USD thịt lợn. Hiện nay Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang rất lưu ý và có nhiều biện pháp phòng tránh thẩm lậu các mặt hàng tạm nhập-tái xuất vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, các mặt hàng tạm nhập-tái xuất chủ yếu là nội tạng lợn. Do đó sau khi được Chính phủ chấp thuận, Bộ Công Thương đã có các biện pháp để có thể sẵn sàng trong trước mắt tạm dừng tạm nhập - tái xuất các sản phẩm thịt lợn và liên quan đến thịt lợn.

Còn theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, hiện nay việc tạm nhập tái xuất qua Việt Nam để sang các nước khác, trong đó có Trung Quốc, thịt gia súc, gia cầm bằng khoảng 52-55% sản lượng sản xuất.

Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định Chính phủ không cấm tạm nhập - tái xuất mà kiểm soát chặt chẽ tạm nhập - tái xuất theo quy định để không có việc luân chuyển tạm nhập tái xuất thẩm thấu vào thị trường nội địa một cách không hợp pháp.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng thông tin về một số giải pháp nhằm tiếp tục “giải cứu” giá thịt lợn, trong đó có các giải pháp về giải quyết quan hệ cung - cầu, rà soát để bảo đảm tổng đàn lợn, quy mô đàn có cơ cấu hợp lý, tổ chức liên kết chuỗi.

Đặc biệt là giải quyết vấn đề mở thị trường, cụ thể là thị trường Trung Quốc. Bởi những năm trước, thị trường Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu theo tiểu ngạch rất lớn với thịt lợn của chúng ta. Năm nay, trong 4 tháng đầu năm, lượng này chỉ còn khoảng dưới 10% so với năm ngoái, vì vậy cũng ảnh hưởng đến tiêu thụ lợn.

Có nhu cầu vay nuôi lợn vẫn cho vay tiếp

Trao đổi về vấn đề hỗ trợ lãi suất cho người chăn nuôi lợn, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, hỗ trợ cho bà con nông dân nuôi lợn trong thời gian vừa qua là một vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Nhưng cũng rất mừng tới thời điểm này, giá đã bắt đầu nhích lên, việc giải cứu đã có được các biện pháp tích cực.

Ông Tú cũng cung cấp một số số liệu chính liên quan tới chăn nuôi lợn.

Cụ thể, dư nợ toàn ngành cho chăn nuôi lợn là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn 12.665 tỷ, chiếm 43%, cho vay dài hạn là 16.679, chiếm 57%, với số lượng bà con hộ nông dân và doanh nghiệp kinh doanh chăn nuôi lợn là 506.058 khách hàng đang còn vay nợ ngân hàng.

Đáng chú ý, dư nợ chủ yếu là của cá nhân, hộ gia đình, khoảng 25.800 tỷ, chiếm tỉ trọng gần 90% tổng dư nợ, 10% còn lại là các tổ chức, doanh nghiệp, mô hình liên kết.

Tuy nhiên, do vừa qua giá bán giảm thấp, một số bà con và doanh nghiệp không tiêu thụ được, chậm trả nợ, nên nợ xấu đã xuất hiện và tăng lên 352 tỷ đồng, chiếm 1,2% dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn, trong đó hộ nông dân và cá nhân chiếm tỷ trọng lớn là 311 tỷ.

Sau khi giá thịt lợn giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo có biện pháp xử lý và hiện đã có nhiều gia đình, doanh nghiệp được hỗ trợ giãn nợ với giá trị đạt là 364,7 tỷ đồng.

Về vấn đề hỗ trợ lãi suất, ông Tú cho biết, việc này cũng căn cứ vào khả năng tài chính của các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại quan tâm và đặc biệt xem xét từng trường hợp cụ thể để có biện pháp miễn, giảm lãi vay, kể cả lãi suất nợ quá hạn để bảo đảm làm sao hỗ trợ cho bà con một cách phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay.

Đặc biệt, tránh trường hợp hiện nay đang rất thừa, nhưng nếu không có biện pháp tiếp tục chăn nuôi thì đến một lúc lại thiếu nên đối với những doanh nghiệp, bà con vẫn tiếp tục có nhu cầu chăn nuôi lợn, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục cho vay thêm, nhưng tất nhiên phải bảo đảm có lãi chứ không phải càng nuôi lại càng lỗ, ông Tú khẳng định.

Bảo Quyên