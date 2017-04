Với hành vi bóp cổ cán bộ công an để em trai lấy lại chiếc xe máy bị tạm giữ, người phụ nữ 29 tuổi bị khởi tố.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 3.4 đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam vợ chồng Nguyễn Văn Chiến (34 tuổi), Nguyễn Thị Minh Quyên (29 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (em ruột của Quyên) về tội Chống người thi hành công vụ. Do đang mang bầu, chị Quyên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, chiều 24.3, trên đường Nguyễn Huy Oánh (thành phố Vinh), hai công an phường Trường Thi (thành phố Vinh) dừng kiểm tra xe máy của chị Quyên do không có gương chiếu hậu bên trái.

Không xuất trình các giấy tờ liên quan, chị Quyên bị cảnh sát lập biên bản nhưng không ký, nói chờ người nhà đến giải quyết. Khi chồng là Nguyễn Văn Chiến cùng mẹ chồng Hà Thị Tình (60 tuổi) và em trai Nguyễn Minh Quân đi tới, chị Quyên bị cơ quan điều tra cho rằng đã lớn tiếng xúc phạm, đe dọa lực lượng công an.

Anh Chiến sau câu văng tục đã giật từ biên bản từ tay một cảnh sát. Trong khi đó, chị Quyên đã bóp cổ một cán bộ công an để cản đường cho Quân "cướp" lại xe máy bị tạm giữ, phóng đi. Anh Chiến và bà Tình xô một cán bộ công an còn lại.

Trước lúc cả nhà rời đi, anh Chiến còn giật chiếc gậy điều khiển giao thông từ tay công an ném xuống đường.

Chiếc xe máy trong vụ án. Ảnh: Hải Bình

Toàn bộ diễn biến được một người đàn ông có mặt tại hiện trường dùng điện thoại ghi lại. Từ dữ liệu này, vài giờ sau đó vợ chồng Chiến bị cảnh sát triệu tập. Quân sau 2 ngày đã ra trình diện.

"Vợ chồng Quyên hối hận, nhận ra đã bồng bột thiếu hiểu biết pháp luật", cán bộ điều tra cho biết.

Theo Nguyễn Hải (VNE)