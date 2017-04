Sau nhiều năm ròng viết kịch bản và chuẩn bị khởi quay, hãng 20th Century Fox công bố các phần phim tiếp theo của siêu phẩm Avatar sẽ bắt đầu ra mắt lần lượt từ năm 2020.

'Avatar 2' sẽ chính thức công chiếu vào cuối tháng 12.2020

Tờ Variety cho hay ''cha đẻ'' của bộ phim khoa học viễn tưởng đình đám Avatar ra mắt hồi năm 2009 là James Cameron đã hoàn tất khâu viết kịch bản cho 4 phần phim sau đó. Và cả 4 phần phim này sẽ khởi quay cùng một lúc.

Năm rồi, tại triển lãm thương mại thường niên dành cho các rạp chiếu diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), gọi là CinemaCon, đạo diễn James Cameron cũng đã nói về dự án điện ảnh của mình và thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận. James Cameron nói rằng ông sẽ thực hiện 4 phần tiếp theo dựa trên kịch bản của bộ phim gốc năm 2009, nhưng các kịch bản sau đó sẽ được ông mở rộng hơn về quy mô cũng như tính chất của các câu chuyện.

Chia sẻ tại CinemaCon hồi năm 2016, James Cameron nói rằng ông sẽ tạo nên 4 phần phim Avatar thay vì 2 phần

Avatar được James Cameron lên ý tưởng kịch bản từ năm 1994 và ông dự định bắt tay vào thực hiện sau khi công chiếu siêu phẩm Titanic (1997). Song, sau năm 1997, quá trình sản xuất bị chững lại vì ông nhận thấy các kỹ thuật điện ảnh lúc bấy giờ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe mà ông đặt ra trong tác phẩm của mình. Mãi đến năm 2009, Avatar mới được trình làng với công chúng và tạo nên cú hit phòng vé trong năm này khi thu về hơn 2,8 tỉ USD.

Sau thành công vang dội đó, ông tiếp tục ký kết hợp đồng với tập đoàn giải trí truyền thông 20th Century Fox để bắt tay vào thực hiện 4 phần tiếp sau. Và một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa khi James Cameron sẽ quay cả 4 phần cùng một lúc chứ không tách ra quay phần này xong mới đến phần kia. Kế hoạch của vị đạo diễn 63 tuổi này khiến người hâm mộ không khỏi e ngại liệu không biết ông có thực hiện nổi không. Nhưng đối với vị đạo diễn lừng danh của Hollywood, đây là một kế hoạch giúp ông tiết kiệm thời gian, tiền bạc và còn nhằm tạo nên sự thống nhất, tính xuyên suốt của 4 phần phim.

James Cameron đã cống hiến cho nền điện ảnh thế giới nhiều tác phẩm nổi bật như Titanic (1997), Aliens (1986), Terminator 2: Judgment Day (1991) và Avatar (2009). Mặc dù ngoài tuổi lục tuần nhưng James Cameron là một đạo diễn luôn dồi dào ý tưởng.

“Chúng tôi quyết định bắt tay vào thực hiện dự án điện ảnh đồ sộ này với việc sản xuất 4 phần phim, mỗi phần sẽ có một nội dung riêng biệt song chúng vẫn nằm trong một cốt truyện thống nhất, xuyên suốt”, James Cameron chia sẻ.

Trang fanpage phim Avatar công bố ê kíp của Avatar 2 hôm 22.4

Tham gia diễn xuất trong 4 phần phim mới nhất này vẫn là những gương mặt sao quen thuộc như Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang... Tuy nhiên, ngoài yếu tố đạo diễn, diễn viên làm nên sức hút trước mắt của 4 phần phim còn phải kể đến kịch bản.

Các kịch bản được James Cameron hợp tác viết chung với các tác giả khác. Ở kịch bản phần 2, ông hợp tác viết với Josh Friedman (tác giả của loạt phim truyền hình ăn khách Terminator: The Sarah Connor Chronicles 2008 - 2009, phim War of the Worlds hồi năm 2005) và Shane Salerno (tác giả kịch bản bom tấn Armageddon năm 1998). Kịch bản phần 3 ông hợp tác viết chung với Shane Salerno, cùng 2 tác giả khác là Rick Jaffa và Amanda Silver (tác giả kịch bản của các phim đình đám như Jurassic World năm 2015, Rise of the Apes năm 2011). Ở phần 4 và 5, James Cameron sẽ lại tiếp tục hợp tác với Shane Salerno.

Có sự thay đổi khá lớn về ngày công chiếu của các phần phim Avatar mới nhất. Như truyền thông đưa tin trước đó là Avatar 2 sẽ ra mắt trong năm 2018, phần cuối cùng sẽ kết thúc vào năm 2023 thì nay 20th Century Fox công bố lại phần 2 sẽ ra mắt vào ngày 18.12.2020, phần 3 là 17.12.2021, phần 4 là 20.12.2024 và phần cuối cùng sẽ ra mắt ngày 19.12.2025.

Thế Sang