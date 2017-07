Ngày 30/7, nhà chức trách Australia cho biết đã chặn đứng một âm mưu khủng bố nhằm làm rơi một máy bay bằng thiết bị nổ tự tạo, sau khi bắt giữ 4 đối tượng trong các chiến dịch đột kích trước đó 1 ngày ở thành phố Sydney.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết an ninh đã được tăng cường tại tất cả các sân bay nội địa và quốc tế của Australia. Theo đó, hành khách được yêu cầu đến sớm hơn giờ bay 2 giờ để tiến hành quét kiểm tra. Hiện nhà chức trách Australia không cho biết cụ thể âm mưu khủng bố nói trên nhằm vào một tuyến bay trong nước hay quốc tế, song theo tờ Daily Telegraph, mục tiêu của âm mưu khủng bố là một đường bay trong nước.

Trước đó, Cảnh sát trưởng liên bang Australia, Andrew Colvin cho hay 4 đối tượng bị bắt trong loạt vụ đột kích tại Sydney hôm 29/7 với cáo buộc liên quan đến một âm mưu khủng bố. Ông Colvin cho hay trong những ngày gần đây, lực lượng thực thi pháp luật đã nắm thông tin rằng có một số đối tượng ở Sydney đang lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công khủng bố bằng thiết bị nổ tự tạo (IED).

Tuy nhiên, hiện cảnh sát Australia chưa có "thông tin đầy đủ về vụ tấn công cụ thể, như địa điểm hay thời gian". Dự kiến cuộc điều tra sẽ được "kéo dài và mở rộng".

Cũng theo Thủ tướng Turnbull, dù âm mưu khủng bố này dường như có sự phối hợp và không phải theo kiểu "sói đơn độc", song mức độ cảnh báo khủng bố trên toàn quốc vẫn được duy trì không đổi. Trước đó, chính quyền Canberra đã nâng mức độ cảnh báo khủng bố ở Australia vào tháng 9/2014 và áp dụng luật an ninh quốc gia mới trong bối cảnh có nhiều quan ngại về các vụ tấn công do cá nhân thực hiện với cảm hứng từ các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin Tức