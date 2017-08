Cảnh sát Australia đã buộc tội 2 đối tượng lên kế hoạch tấn công khủng bố liên quan đến âm mưu làm rơi một máy bay thương mại chở khách bằng thiết bị nổ tự tạo tại thành phố Sydney hồi cuối tuần trước.

Cảnh sát Australia tuần tra tại sân bay Sydney ngày 31/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Liên bang Australia ngày 3/8 ra thông báo cho biết cả 2 nghi can nói trên đều bị buộc tội "tham gia, chuẩn bị hoặc lên kế hoạch tiến hành một vụ khủng bố". Đây là 2 trong số 4 đối tượng bị bắt giữ hôm 28/7 vừa qua trong hàng loạt chiến dịch chống khủng bố tại Sydney, thành phố lớn nhất quốc gia Châu Đại Dương này. Hiện cảnh sát chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan tới âm mưu trên, song cho biết sẽ tổ chức họp báo trong ngày 4/8.

Hiện hãng hàng không Etihad Airways của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát Australia điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 29/7, nhà chức trách Australia đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi trong một chiến dịch có sự phối hợp giữa các lực lượng an ninh, tình báo và chống khủng bố của bang New South Wales và liên bang Australia, nhờ vậy đã chặn đứng âm mưu tấn công bằng thiết bị nổ tự tạo (IED) nhằm làm rơi "mục tiêu" được cho là một máy bay thương mại trong hành trình từ thành phố Sydney tới vùng Vịnh. Sau vụ việc trên, giới chức Australia đã siết chặt an ninh tại tất cả các sân bay ở nước này, đồng thời nâng cảnh báo đe dọa đối với ngành hàng không lên mức “nhiều khả năng xảy ra” trước khi hạ xuống mức "có thể xảy ra" trong ngày 3/8, do nhận thấy âm mưu trên đã được ngăn chặn kịp thời.

Australia luôn duy trì tình trạng báo động cao kể từ năm 2014 khi các tay súng và nhiều đối tượng tham gia hoặc ủng hộ các mạng lưới khủng bố cực đoan ở khu vực Trung Đông trở về nước. Cũng trong năm 2014, một vụ tấn công bắt cóc con tin đã xảy ra tại một quán cà phê ở Sydney khiến 2 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất do các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành ở Australia. Giới chức nước này xác nhận trong khoảng thời gian từ 2014 đến nay, cảnh sát Australia đã chặn đứng 13 âm mưu khủng bố lớn.

TTXVN/Báo Tin Tức