Trong hơn 12 ngày, 2 nhóm lái xe (300 học viên mỗi nhóm) tại Hà Nội và Bắc Giang sẽ có cơ hội làm quen với những phiên bản Audi được sản xuất giới hạn để phục vụ APEC 2017.

Audi Việt Nam sẽ nhập về 319 xe Audi để phục vụ sự kiện APEC 2017.

Để chào đón các nguyên thủ quốc gia từ 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 2.000 bộ trưởng cùng các quan chức cấp cao, 3.000 nhà báo và phóng viên, cùng 5.000 doanh nhân, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã lựa chọn Audi làm đơn vị tài trợ xe của sự kiện.

Những phái đoàn APEC, vào các khung thời gian khác nhau, sẽ tới các địa điểm khác nhau ở Việt Nam gồm Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Do đó từ tháng 4 tới tháng 11/2017, Audi Việt Nam sẽ nhập về 319 xe Audi để phục vụ sự kiện APEC 2017.

AUDI AG đã sản xuất 5 mẫu xe Audi phiên bản giới hạn để phục vụ riêng cho sự kiện APEC 2017. Mỗi mẫu xe được lựa chọn những trang thiết bị khác nhau và được quyết định sau khi có được sự đồng thuận giữa nhà nhập khẩu chính hãng Audi tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Lô xe đầu tiên gồm 131 xe Audi phiên bản giới hạn phục vụ APEC 2017 đã cập cảng Sài gòn và sẽ được vận chuyển ra Hà Nội để có mặt trong lễ bàn giao chính thức cho Ủy ban Quốc gia APEC ngày 11/4 năm 2017.

Trong thời gian này, để hỗ trợ cho sự kiện APEC 2017, Audi Việt Nam đang thực hiện hoạt động đào tạo tập huấn lái xe cho 600 học viên thuộc lực lượng An Ninh Việt Nam. Từ 27/ 3 đến 1/4, nhà nhập khẩu chính hãng Audi tại Việt Nam và chi nhánh Audi Hà Nội sẽ tập huấn lái xe cho 300 học viên ở Hà Nội, 300 học viên nhóm hai sẽ được hướng dẫn tập huấn từ ngày 3 tới 8/4 tại Bắc Giang.

Khóa tập huấn lái xe gồm các nội dung giới thiệu trang thiết bị của từng mẫu xe và các tính năng an toàn, giải trí, tiện nghi để các học viên có thể nắm đầy đủ cách điều khiển xe. Các bài tập tĩnh diễn giải các tính năng chính gồm: hệ thống đèn, điều chỉnh vị trí ghế ngồi, cài đặt vị trí gương, khoang hành lý, các thông số hiển thị trên bảng điện tử, ốp trung tâm, dây đai an toàn và các kỹ năng lái xe an toàn. Các bài tập thực hành sẽ giúp học viên trải nghiệm các kỹ năng đỗ xe khác nhau, đánh lái, phanh và các kỹ năng lái xe an toàn.

Nguyễn Hà