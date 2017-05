Ông Laurent Genet – Tổng giám đốc Nhà nhập khẩu chính thức Audi Việt Nam nhấn mạnh, Audi A5 Sportback mới là một mẫu xe thể thao với các đường nét thiết kế mạnh mẽ, mang lại cảm giác thể thao và cuốn hút với các khách hàng“

Audi A5 Sportback mới có gì đặc biệt?

Audi cho biết, thế hệ đầu tiên được ra mắt vào 7 năm về trước, đến nay phiên bản Audi A5 Sportback mới với ngoại thất ấn tượng hơn bao giờ hết. Chiếc coupe 5 cửa này thể hiện sự lịch lãm, thiết kế đầy cảm xúc, đa tính năng và không gian nội thất thoải mái. Yếu tố gần gũi và thân thiện với mục đích sử dụng cho gia đình cũng được chú trọng ở thế hệ thứ hai này. Chiếc xe được tái thiết kế hoàn toàn cho hệ thống giảm xóc, hệ thống lái hiệu suất cao cùng nhiều hệ thống hỗ trợ người điều khiển. Audi A5 Sportback mới với được trang bị động cơ 4 xy-lanh cùng turbo tăng áp cho công suất 252 mã lực và 370 Nm.

Thiết kế ngoại thất

Các chuyên gia thiết kế của Audi đã cùng tạo nên một chiếc xe Audi A5 Sportback với kiểu dáng đầy cảm xúc và các khối tạo hình thể thao. Vè xe được thiết kế lớn hơn, phần nhô ra từ tâm điểm hai bánh xe về trước và sau ngắn, nắp ca-pô dài và bo tròn với thiết kế vòm mạnh mẽ, tôn lên sự năng động và thể thao của một chiếc coupe 5 cửa. Khung tản nhiệt đơn kiểu dáng 3D rộng hơn và phẳng hơn thế hệ trước đó.

Đường gân vai hình gợn sóng góp phần lớn trong việc tạo ra chiếc xe Audi A5 Sportback thể thao, lịch lãm và đầy cảm xúc. Mẫu xe thậm chí còn hiện diện nổi bật và mạnh mẽ hơn thế hệ trước với các thiết kế 3 chiều cuốn hút của mình. Tất cả tạo nên một chiếc xe thể thao với các hình khối tương tác giữa các mảng sáng và tối. Những mảng nhô ra tiếp nôívới vè xe tôn lên cá tính và đặc trưng của một mẫu xe quattro. Các đường thiết kế nằm ngang đậm phong cách thể thao phía sau xe. Nắp khoang hành lý được kéo dài và kết thúc với thiết kế đặc trưng của một cánh gió.

Với không gian khoang chứa hành lý 480 lít, Audi A5 Sportback được đánh giá là tốt nhất phân khúc về diện tích khoang hành lý.

Thiết kế nội thất

Audi A5 Sportback mới đã có sự thay đổi thăng hoa hơn ở mọi phương diện. Không gian nội thất đã được mở rộng với chiều dài tăng thêm 17 mm. Khoang vai cũng được gia tăng cho cả người điều khiển (9 mm) và cả hành khách phía trước (11 mm). Không gian đầu gối cho hàng ghế sau cũng được cải thiện thoải mái hơn với 23 mm tăng thêm. Những vật liệu tinh tế cùng độ gắn kết chuẩn xác và hài hòa cao về màu sắc tạo nên không gian đặc trưng vốn có của một chiếc Audi. Khoang điểu khiển với kiến trúc thiết kế nằm ngang tạo cảm giác không gian rộng rãi và thoải mái cho hàng ghế trước. Hệ thống đèn trang trí nội thất với 30 màu lựa chọn và luôn có một màu gợi lên đúng tâm trạng của bạn. Với không gian khoang chứa hành lý 480 lít, Audi A5 Sportback được đánh giá là tốt nhất phân khúc về diện tích khoang hành lý. Ngoài ra, còn có tùy chọn đóng/mở cảm biến dành cho bạn và trang bị tiêu chuẩn với cốp khoang hành lý điện tử.

Hiển thị và điều khiển

Với concept vận hành và hiện thị hoàn toàn mới, bạn có thể điều khiển tất cả các chức năng một cách dễ dàng và trực quan. Màn hình hiển thị thông tin cho người điều khiển có kích thước 5 inch, hoàn toàn thuận tiện để quan sát và nắm bắt hết những thông tin cần thiết.

Audi A5 Sportbac tích hợ hệ thống MMI radio plus bao gồm một màn hình 7 inch hiển thị màu cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao.

Hệ thống giải trí

Hệ thống giải trí được bố trí tinh gọn và rõ ràng giúp bạn nhanh chóng tiếp cận được với những chức năng quan trọng, sự sắp xếp các nút “Menu” (Tùy chọn) và “Back” (Trở lại) ở Giao diện điều khiển hệ thống giải trí đa phương tiện (MMI) dựa trên nghiên cứu khoa học giúp bạn vận hành điều khiển một cách thoải mái, dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Hệ thống MMI radio plus bao gồm một màn hình 7 inch hiển thị màu cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao. Giao diện kết nối Bluetooth và kết nối sạc thông qua cổng USB được trang bị tiêu chuẩn. Lẫy chuyển số trên vô-lăng da chức năng bọc da bảo đảm bạn hoàn toàn vận hành và kiểm soát chiếc xe của mình.

Tùy chọn hệ thống âm thanh Bang & Olufsen với công nghệ âm thanh 3D tiên tiến mở ra một không gian âm thanh đa chiều và mang lại cảm giác như đang trải nghiệm ở một buổi hòa nhạc. Hệ thống âm thanh cao cấp này được trang bị với 19 loa tổng công suất 755 watt.

Audi A5 Sportback mới cũng nằm trong top an toàn chủ động và thụ động trong đó bao gồm việc bảo vệ an toàn cho khách bộ hành.

Hệ thống hổ trợ người điều khiển

Audi A5 Sportback thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc với đa dạng hệ thống hỗ trợ như hệ thống kiểm soát hành trình và Stop&Go để tiết kiệm nhiên liệu. Một sự kết hợp thông minh những công nghệ cao sẽ giúp nâng cao sự an toàn, thoải mái và hiệu quả. Mẫu xe Audi A5 Sportback mới đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của tổ chức NCAP Châu Âu và được đánh giá là một trong những chiếc xe an toàn nhất phân khúc. Audi A5 Sportback mới cũng nằm trong top an toàn chủ động và thụ động trong đó bao gồm việc bảo vệ an toàn cho khách bộ hành.

Tổ chức NCAP Châu Âu (Chương trình kiểm nghiệm xe mới) đã thử nghiệm va chạm các mẫu xe mới từ năm 1997 để mô phỏng các trường hợp tai nạn thực tế một cách tốt hơn, và từ đó các yêu cầu an toàn khi va chạm ngày càng được chú trọng hơn.

Trang bị tiêu chuẩn hế thống lái trợ lực cơ điện năng động Audi mang lại trải nghiệm lái không chỉ thể thao mà còn cực kỳ thoải mái.

Hệ thống giảm xóc

Chiều ngang thân xe được mở rộng hơn và chiều dài cơ sở lớn là những yếu tố chính tạo nên hệ thống giảm xóc cân bằng và thể thao. Chiều rộng hai bánh xe phía trước là 1.587 mm và phía sau là 1.568 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.824 mm. Trục trước của xe được tái thiết kế với hệ thống treo 5 điểm, thay thế cho hệ thống treo hình thang ở thế hệ trước là hệ thống treo 5 điểm cho trục sau. Trang bị tiêu chuẩn hế thống lái trợ lực cơ điện năng động Audi mang lại trải nghiệm lái không chỉ thể thao mà còn cực kỳ thoải mái.

Động cơ và truyền động

Audi A5 Sportback mới được trang bị động cơ 2.0 TFSI cho công suất 185 kW (252 mã lực). Nếu so sánh với thế hệ trước đó, chiếc xe có mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đến 11% trong khi đó công suất cũng tăng lên thêm 9%.

Đại diện Audi cũng xác nhận với Dân Việt, Audi A5 Sportback ra mắt vào sáng hôm qua tại TP. Hồ Chí Minh nên chưa kịp làm các thủ tục để công bố giá bán chính thức của dòng xe này. Tuy nhiên, đã có nhiều khách hàng quan tâm và đặt trước Audi A5 Sportback để nhận được các ưu đãi khi có giá bán chính thức.

Hộp số ly hợp kép 7 cấp S-tronic cùng với hệ truyền động bốn bánh quattro. Audi A5 Sportback mới có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,5 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 250 km/giờ.

Thân xe và trang bị

Thân xe của Audi A5 Sportback mới có trọng lượng nhẹ nhất trong phân khúc. Việc sử dụng các vật liệu thông minh giúp chiếc xe nhẹ hơn 15 kg so với thế hệ trước. Trọng lượng tổng mẫu xe thế hệ mới đã giảm đi 220 kg, chỉ còn 1.470 kg, không bao gồm người điều khiển.

Sự thoải mái trên Audi A5 Sportback mới được tối ưu hóa ở mọi vị trí ghế ngồi bao gồm cả hàng ghế trước và sau với bọc da cao cấp. Hàng ghế thể thao phía trước điều chỉnh điện cùng hỗ trợ bơm hơi tựa lưng ghế. Ghế người điều khiển được trang bị chức năng nhớ ghế và tựa tay trung tâm hàng ghế trước giúp nâng tầm sự thoải mái của bạn.