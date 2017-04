Sau khi ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe hạng sang Audi A5 Coupe sẽ được nhập khẩu về Việt Nam trong năm nay với giá bán dự kiến lên tới gần 3 tỷ đồng.

Sau khi ra mắt tại châu Âu vào tháng 6/2016, Audi vừa chính thức giới thiệu mẫu xe hạng sang A5 Coupe tại thị trường Thái Lan trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Bangkok Motor Show 2017. Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BMW 4 và Mercedes C-coupe.

Tại “xứ sở chùa Vàng”, hiện giá bán của Audi A5 Coupe có giá lên tới 3,9 triệu baht (khoảng 2,6 tỷ đồng). Vào thời điểm ra mắt trong tháng 6 năm ngoái, xe có giá 30.700 bảng Anh (khoảng 867 triệu đồng) tại thị trường châu Âu.

Hiện mức chênh lệch giá bán giữa hai thị trường châu Âu và khu vực Đông Nam Á là khoảng 1,7 tỷ đồng. Theo dự đoán, mẫu xe này sẽ được nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong năm nay và giá xe có thể lên tới gần 3 tỷ đồng.

Tổng thể thiết kế của Audi A5 Coupe gây ấn tượng mạnh mẽ với đường nét uốn lượn mềm mại và gợi cảm. Phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt hình lục giác kiểu mới phẳng hơn và rộng hơn, tuy nhiên vẫn mang đậm ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng.

Cụm đèn pha mỏng dạng LED với trang bị đèn Xenons tiêu chuẩn hoặc loại Matrix tùy chọn. Nắp ca-pô nổi bật với những đường gân dập nổi kéo dài lên tận kính chắn gió phía trước, cản trước mở rộng đi kèm là một đường viền mạ crôm sáng bao quanh, hai hốc hút gió lớn mang tính khí động học.

Phần đuôi xe với cụm đèn hậu dạng LED ấn tượng, nắp ca-pô sau hơi nhô lên cao đi kèm là logo đặc trưng 4 vòng tròn đặt giữa, cặp ống-xả đơn nằm đối xứng hai bên với đường viền mạ crôm sáng.

Nội thất của Audi A5 Coupe thế hệ mới thừa hưởng kiểu thiết kế từ nguyên mẫu trên chiếc A4. Tuy nhiên A5 đã được hãng tân trang thêm khá nhiều trang bị tiện nghi mang đến sự sang trọng và đẳng cấp.

Vô-lăng vẫn là kiểu thiết kế dạng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, điều hòa 3 vùng độc lập, tính năng buồng lái ảo và tùy chọn hiển thị head-up. Hệ thông giải trí trên Audi A5 Coupe được trang bị màn hình kích thước 10.1 inch và camera Full HD, hệ thống âm thanh 3D Bang & Olufsen với bộ khuếch đại 16 kênh và 19 loa tùy chọn.

Không gian nội thất của A5 thế hệ mới rộng rãi hơn nhờ vào trục cơ sở dài hơn. So với phiên bản trước, khoang ca-bin mới dài hơn 17 mm, khoang lái rộng hơn 9 mm và cao hơn 11 mm trong khi khoảng cách để chân của hành khách phía sau tăng thêm 24 mm.

Audi A5 Coupe tại thị trường Thái Lan được trang bị khối động cơ xăng TFSI TFSI 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít tăng áp, công suất 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Đi kèm với khối động cơ là hệ dẫn động Quattro và hộp số tự động ly hợp kép S-Tronic 7 cấp. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong vòng 5,7 giây.

Trang bị an toàn trên xe gồm: Túi khí an toàn, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng Stop & Go chuyên dành cho đường kẹt xe, cảnh báo va chạm phía sau, hệ thống tránh tai nạn, hỗ trợ cua và hệ thống Audi Pre-Sense...

