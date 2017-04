Hiện tại quỹ đầu tư này đang nắm trong tay 5,4 triệu cổ phiếu API, tỷ lệ 15,37%.

Asean Deep Value thông báo mua thành công 500.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Mã: API – HNX) trên tổng số 600.000 cổ phiếu đăng ký do giá tăng cao hơn so với kỳ vọng. Giao dịch ghi nhận thành công hôm 31/03/2017 nâng tổng lượng cổ phiếu API nắm giữ lên 5,4 triệu (tỷ lệ 15,4%).

Ngay sau đó ít lâu, Quỹ đầu tư này tiếp tục ra thông báo đến Sở GDCK Hà Nội về việc đăng kí mua thêm 400.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ 05/04/2017 đến ngày 04/05/2017. Nếu thành công, tỷ lệ nắm giữ của Asean Deep Value sẽ tiếp tục nâng lên 16,5%, xếp ngay sau cổ đông số 1 – Quỹ đầu tư Lucerce Enterprise Ltd (tỷ lệ 20,63%).

Asean Deep Value tiến hành đầu tư vào cổ phiếu API từ giai đoạn đầu năm 2016. Kể từ đó đến nay, API ghi nhận rất nhiều giao dịch mua thêm của Quỹ đầu tư này, lượng mua rơi vào khoảng từ 100.000 đến 600.000 cổ phiếu mỗi lần. Tính riêng từ đầu năm 2017, Asean Deep Valueđã thực hiện mua thành công tới 4 lần, tổng lượng cổ phiếu giao dịch đạt gần 2,3 triệu.