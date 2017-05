Nếu Apple Inc. là 1 quỹ trái phiếu, nó sẽ vô địch khi cạnh tranh với các quỹ trái phiếu trên toàn thế giới.

Theo số liệu được nhà sản xuất iPhone cung cấp hôm qua (4/5), Apple có 148 tỷ USD trên tổng số 257 tỷ USD tiền mặt dư thừa đang đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Số tiền này đủ để mua toàn bộ tài sản trong quỹ tương hỗ đầu tư vào tài sản cố định lớn nhất thế giới với khoảng 145 tỷ USD tài sản gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu thế chấp.

Apple đã mua một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp

Giống như nhiều công ty công nghệ khác, Apple từ chối chuyển số tiền kiếm được ở nước ngoài về lại Mỹ nhằm giảm số thuế phải nộp. Thay vào đó, hãng đầu tư vào các loại trái phiếu doanh nghiệp và những tài sản khác như các quỹ thị trường tiền tệ và trái phiếu Mỹ.

Với hơn 90% tiền mặt để ở nước ngoài, Apple cũng thường phát hành trái phiếu của riêng mình để tài trợ cho các chương trình như mua cổ phiếu quỹ và chi phí vốn. Hãng cho biết sẽ bán khoảng 7 tỷ USD nợ để hỗ trợ 1 phần cho kế hoạch chi trả cổ tức và tăng quy mô chương trình mua cổ phiếu quỹ.

Các tập đoàn công nghệ Mỹ đang hi vọng họ có thể mang số tiền mặt khổng lồ trở về quê nhà nhờ mức thuế thấp hơn mà Tổng thống Trump đã cam kết (dù không đưa ra con số cụ thể). Ông Trump từng đưa ra con số 10% trong chiến dịch tranh cử, trong khi Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cũng hứa hẹn mức thuế mới “sẽ rất cạnh tranh”.

Cổ phần của Apple, do tập đoàn Braeburn Capital Inc ở Reno, Nevada quản lý, có thể đủ lớn để di chuyển thị trường nếu công ty thực hiện bất kỳ thay đổi lớn trong việc phân bổ. Apple thường ủng hộ các trái phiếu an toàn, ngắn hạn hơn từ các công ty tài chính được đánh giá cao.

Theo Benjamin Campbell, CEO của công ty tư vấn rủi ro Capital Advisors Group, nếu các tập đoàn giàu tiền mặt chuyển số tiền đó về nước, họ sẽ có xu hướng phân bổ nhiều hơn vào những tài sản có tính thanh khoản cao như trái phiếu Mỹ./.

