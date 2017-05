Apple thông báo lợi nhuận tăng trong 3 tháng đầu năm với tình hình tài chính ổn định, song doanh số tiêu thụ điện thoại thông minh iPhone tăng trưởng yếu.

Apple tăng trưởng lợi nhuận, nhưng doanh số iPhone giảm. Ảnh: Reuters

Ngày 2/5, Apple thông báo lợi nhuận tăng trong 3 tháng đầu năm với tình hình tài chính ổn định, song doanh số tiêu thụ điện thoại thông minh iPhone tăng trưởng yếu, trong khi các sản phẩm như Mac và iPad giậm chân tại chỗ hoặc giảm mạnh.

Cụ thể, trong 3 tháng (kết thúc vào ngày 1/4 vừa qua), Apple đã kiếm được doanh thu 52,9 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lợi nhuận ròng là 11 tỷ USD, tăng 4,9%. Doanh số iPhone tiêu thụ được là 50,8 triệu chiếc, giảm nhẹ so với con số 51,2 triệu chiếc của quý này năm ngoái và thấp hơn so với dự đoán trung bình của giới quan sát là 52,3 triệu chiếc.

Tuy nhiên, doanh thu từ dòng sản phẩm này vẫn tăng 1,2% lên 33 tỷ USD. Nói cách khác, với mỗi chiếc iPhone bán ra, Apple thu về nhiều tiền hơn trước.

Theo Tổng giám đốc điều hành Tim Cook (Tim Cúc) của Apple, "quãng dừng" trong hoạt động buôn bán iPhone là do tác động từ những tin đồn về "tương lai của iPhone", cụ thể là các đồn đoán về sự xuất hiện của iPhone 8 khiến người dùng hoãn quyết định mua hàng và chờ đợi sản phẩm mới.

Tuy nhiên, Apple khẳng định hãng lạc quan với doanh số iPhone, cho biết kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017 vượt kỳ vọng của hãng và tăng trưởng tại 4/5 thị trường ưu tiên. Bên cạnh đó, ông Tim Cook tin tưởng vào khả năng thu lợi nhuận của những chiếc iPhone màn hình to, như iPhone 7 Plus, vốn đang trở thành xu hướng mới trên thị trường.

Bên cạnh iPhone, doanh số các dòng sản phẩm khác của Apple cũng không cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Máy tính bảng iPad tiếp tục sụt giảm 19% tính theo số lượng bán ra, máy tính Mac gần như không thay đổi so với năm trước. Apple không công bố con số cụ thể nào về dòng sản phẩm Apple Watch. Mục "Other Products" bao gồm Apple Watch, tai nghe Beats và phụ kiện chỉ thể hiện mức tăng trưởng chung 31%.

Apple cũng chỉ nói chung chung là doanh số Apple Watch đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016, đưa sản phẩm này trở thành chiếc đồng hồ thông minh bán chạy nhất trên thế giới. Trong khi đó, mảng dịch vụ trở thành điểm sáng khi cán mốc 7 tỷ USD trong 2 quý liên tiếp.

Trong bối cảnh trên, giới phân tích cho rằng Apple vẫn thiếu một thiết bị, một sản phẩm có thể tạo ra xu hướng khiến mọi người phải chạy theo như cách mà iPhone và iPad đã từng làm được trong khoảng 3-4 năm trước.

Kỳ vọng tạo ra đột phá đối với Apple đang lớn hơn bao giờ hết khi năm 2017 đánh dấu tròn 10 năm ra đời (9/1/2007- 9/1/2017) của iPhone, chiếc điện thoại mở đầu cho kỷ nguyên của sản phẩm thông minh làm thay đổi cuộc sống của con người hiện nay./.

