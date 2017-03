Sau một thời gian dài đàm phán, Apple sẽ bắt đầu sản xuất iPhone tại các nhà máy ở Ấn Độ trong 2 tháng tới. Đây được xem là một bước quan trọng để Apple "đánh chiếm" thị trường smartphone Ấn Độ. Trước đó, iPhone chỉ được sản xuất tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết Apple sẽ bắt đầu sản xuất iPhone tại quốc gia này trong vòng 2 tháng tới.

Nguồn tin trên cũng cho biết đối tác sản xuất iPhone của Apple, công ty lắp ráp Wistron Corp (Đài Loan) sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất iPhone 6 và 6stại nhà máy của mình ở bang Bangalor (Ấn Độ) trong vòng 4 hoặc 6 tuần tới và nhiều khả năng sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất iPhone SE trong vòng 3 tháng tới.

"Hầu như tất cả các quá trình chuẩn bị đã được hoàn tất để ra mắt giai đoạn đầu dự án của Apple tại Bangalore thông qua đối tác Wistron", nguồn tin xác nhận với The Wall Street Journal.

Thông tin của The Wall Street Journal được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Ấn Độ cho biết họ không chấp nhận "phần lớn nhu cầu" của Apple khi muốn sản xuất iPhone tại quốc gia này. Trước đó, khi thỏa thuận để sản xuất iPhone tại Ấn Độ, phía Apple đã yêu cầu các ưu đãi từ chính phủ quốc gia này, bao gồm giảm bớt 30% thuế từ các nhà cung ứng linh kiện địa phương. Apple cũng muốn chính phủ Ấn Độ giảm thuế hải quan đối với các linh kiện sản phẩm sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ được nhập từ nước ngoài.

Với việc chấp thuận cho Apple sản xuất iPhone được lắp ráp tại Ấn Độ trong thời gian tới, có vẻ như quả Táo và chính phủ Ấn Độ đã tìm được một tiếng nói chung trong việc nhận các ưu đãi cũng như vốn đầu tư vào quốc gia này.

"Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng càng nhiều yêu cầu của họ càng tốt, nhưng họ cũng đánh giá cao và hiểu được những hạn chế của chúng tôi", nguồn tin của The Wall Street Journal cho biết.

Lý do nào khiến Apple phải quyết tâm lắp ráp sản phẩm của mình tại Ấn Độ? Chính là việc Apple muốn mở rộng hơn nữa thị phần tại quốc gia đông dân thứ 2 hành tinh này. Hiện tại iPhone vẫn rất đắt đỏ so với mức thu nhập trung bình của người dân Ấn Độ, do vậy việc lắp ráp iPhone ngay tại Ấn Độ có thể giúp Apple giảm giá sản phẩm, từ đó tiếp cận được nhiều người dùng hơn.

Hiện tại Apple chỉ chiếm 5% thị phần tại thị trường Ấn Độ.

Một lý do quan trọng không kém đó là việc Apple đang mất dần thị phần của mình tại thị trường Trung Quốc vào tay các hãng smartphone nội địa, đòi hỏi Apple phải chuyển hướng sang những thị trường lớn và quan trọng để thay thế cho thị trường sụt giảm tại Trung Quốc và Ấn Độ đang là thị trường giàu tiềm năng mà Apple đang nhắm đến.

