Đây là năm đầu tiên Apple quyết định bổ sung thêm một màu sắc mới cho iPhone sau khi máy đã được bán ra, và nó đang khiến cho Samsung - đối thủ truyền kiếp của Apple cảm thấy tức giận chẳng kém gì vụ Note7 năm ngoái.

Sự ra mắt của bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ hồi tuần trước là một điều khá kỳ quặc mà không một fan Apple nào có thể ngờ tới. Trong suốt 10 năm qua của iPhone, Apple chưa bao giờ có tiền lệ bổ sung thêm một màu sắc mới khi vòng đời sản phẩm đã đi được một nửa, và đây là năm đầu tiên mà hãng làm điều này. Với màu đỏ, iPhone 7 nay đã sở hữu đến 6 sự lựa chọn màu sắc, vượt qua cả chiếc iPhone 5c (c có nghĩa là color - màu sắc) để trở thành thế hệ máy với nhiều màu nhất. Vậy đâu là lý do chính đã khiến cho Apple quyết định "phá lệ" và tung ra chiếc iPhone 7 màu đỏ?

iPhone 7 sở hữu nhiều màu sắc hơn cả iPhone 5c

Apple cho biết iPhone 7 màu đỏ được sinh ra là để kỷ niệm 10 năm hợp tác với tổ chức (RED) nhằm hỗ trợ đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, khi xét đến bối cảnh thị trường hiện nay, chắc chắn đây không phải là lý do duy nhất.

Muốn "khoe" mình có iPhone mới, hãy chọn màu đỏ

iPhone 7 từng khiến không ít người dùng thất vọng khi không mang đến một thiết kế mới, kéo dài ngôn ngữ thiết kế lần đầu xuất hiện trên iPhone 6 lên con số 3. Thông thường để "bù đắp" cho điều này, Apple sẽ bổ sung một màu sắc mới cho máy, và với iPhone 7, màu sắc đó là Jet Black. Nhưng với việc iPhone 7 Jet Black rất dễ bị trầy xước, người dùng không thật sự cảm thấy hứng thú với nó. Màu sắc còn lại là Black (đen nhám) cũng có thể coi là "mới", tuy nhiên đen là một màu sắc quá phổ biến trên mọi chiếc smartphone, và xét một cách thực tế thì nó chỉ là phiên bản tối màu hơn của màu xám (Space Grey) và khó có thể khiến người dùng "nổi bật trước đám đông".

Nếu như người ngoài có thể nhầm lẫn khi bạn cầm một chiếc máy màu đen, thì với iPhone 7 phiên bản màu đỏ, chắc chắn ai cũng sẽ biết bạn đang dùng chiếc iPhone đời mới nhất

Nay với phiên bản màu đỏ, cuối cùng thì iPhone 7 cũng đã mang trong mình một bộ cánh độc đáo mà không chiếc iPhone nào khác có. Người dùng từng cảm thấy không thật sự thuyết phục bởi kiểu dáng của iPhone 7 nay sẽ tính đến chuyện xem xét lại. Thậm chí, không ít người dùng iPhone 7 hiện nay cũng sẽ có thể bị hấp dẫn bởi màu mới và quyết định "nâng cấp". Đây là một biện pháp rất hiệu quả nhằm cải thiện doanh số của iPhone, đặc biệt là khi vòng đời của máy đã đi được một nửa, sức mua chậm lại và người dùng bắt đầu có tâm lý chờ đợi thế hệ tiếp theo.

Galaxy S8 là lý do khiến Apple tung ra iPhone màu đỏ?

Chỉ ít ngày nữa thôi, Samsung sẽ ra mắt chiếc flagship Galaxy S8 của mình. Trái ngược lại với iPhone 7 - một chiếc điện thoại mang ngôn ngữ thiết kế cũ kỹ với viền màn hình dày, thì Galaxy S8 được Samsung kỳ vọng vào việc mở ra một thời kỳ mới cho thiết kế smartphone.

Samsung mong muốn định hình lại thiết kế của chiếc smartphone tương lai với Galaxy S8

Trong lúc người dùng đang cảm thấy nhàm chán hơn bao giờ hết với chiếc iPhone của mình, thì làn gió mới của Galaxy S8 chắc chắn sẽ khiến họ bị lung lay.

Rõ ràng, Apple sẽ không thể ngay lập tức tung ra iPhone 8 để cạnh tranh trực tiếp với Samsung, và người dùng sẽ phải đợi ít nhất là từ 5 đến 6 tháng nữa - một khoảng thời gian quá dài. Và để giữ chân người dùng, Apple sẽ phải đem lại một thứ gì đó thật sự khác biệt cho iPhone 7, và bổ sung thêm một màu sắc mới chính là thứ đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

iPhone 7 màu đỏ là lời đáp trả "tạm thời" của Apple với Galaxy S8

Đương nhiên, màu sắc mới không phải là tất cả. Nhưng hãy nhìn vào doanh số iPhone mà xem - nếu như iPhone 7 thiết kế không đổi mà vẫn giúp Apple đạt được kỷ lục 78 triệu máy bán ra trong Q1 2017, thì phiên bản màu đỏ này cũng đã là đủ để khiến người dùng đang có ý định "đổi gió" cảm thấy hào hứng trở lại với iPhone và góp phần đẩy mạnh doanh số của dòng máy này trong thời gian tới, mặc cho sự cạnh tranh của đối thủ.

Ba cái đau của Samsung

- Cái đau rõ ràng nhất của Samsung đến từ việc bị Apple "nẫng tay trên" một lượng khách hàng tiềm năng lớn ngay khi họ chuẩn bị mua sản phẩm của mình. Hãy thử vào vai trò của một người bán hàng mà xem: khách đã lựa chọn món đồ cần mua và bạn đã gói ghém cẩn thận vào túi để đưa cho họ. Nhưng đến phút cuối, khi khách chuẩn bị rút tiền ra trả thì họ lại quyết định không mua hàng nữa và sang hàng bên cạnh. Bạn có cảm thấy uất ức không?

- Cái đau thứ hai là nỗ lực lớn lao của Samsung trong việc định hình smartphone tương lai bỗng chốc bị một số người dùng gạt bỏ chỉ vì... màu sắc mới. Samsung đã phải đột phá rất nhiều về mặt kỹ thuật trong việc tạo ra thiết kế không viền màn hình của Galaxy S8, và đây cũng sẽ là đặc điểm nổi trội nhất mà hãng sẽ sử dụng để thu hút người dùng. Ấy vậy mà, người dùng vẫn sẵn sàng lựa chọn iPhone 7 chỉ vì nó... đỏ. Bạn bỏ rất nhiều thời gian cắt ghép, mài giũa một món quà hand-made tặng bạn nữ cùng lớp mà bạn đang thích, nhưng rồi cô ấy lại ấn tượng hơn với món quà mua ngoài hàng của một đứa con trai khác chỉ vì "hợp màu". Bạn có cảm thấy tức giận không?

Mặc dù không có đặc điểm gì nổi bật ngoài màu đỏ, không ít người dùng sẽ vẫn sẵn sàng lựa chọn nó thay vì một sản phẩm thực sự mới lạ như Galaxy S8

- Cái đau thứ ba là chiêu trò mà Apple sử dụng để chống lại Samsung thực chất lại đến từ chính... Samsung. Như đã nói ở trên, đây là lần đầu tiên mà Apple bổ sung màu sắc mới sau khi sản phẩm đã được bán ra. Nhưng với Samsung, đây là một chuyện "bình thường như cơm bữa". Năm ngoái khi Galaxy Note7 thất bại, Samsung đã lập tức công bố phiên bản Blue Coral và Black Pearl của chiếc Galaxy S7 edge nhằm "cứu vãn" tình hình. Chiêu bài này thực sự phát huy tác dụng khi Galaxy S7 edge đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số Samsung cuối năm.

Và năm nay khi Apple gặp bế tắc với iPhone 7, hãng cũng đã quyết định "học tập" từ chính đối thủ.

Samsung từng tung ra thêm phiên bản Blue Coral của Galaxy S7 edge sau khi Galaxy Note7 bị khai tử

Đến đây tôi tự hỏi: Liệu Samsung có "đáp trả" Apple bằng cách tung ra một phiên bản Galaxy S8 màu đỏ hay không? Chưa thể biết được câu trả lời, nhưng với việc Apple luôn là nhà sản xuất tạo ra xu thế, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trí Thức Trẻ

Theo cafebiz.vn