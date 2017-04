Điều này có thể dẫn tới cuộc chiến bằng sáng chế hoặc sự xuất hiện của một thiết kế GPU hoàn toàn mới chỉ dành cho iPhone và iPad.

Imagination Technologies (IT) là công ty thiết kế chip của Anh, chuyên cung cấp bộ vi xử lý đồ họa PowerVR cho iPhone và iPad. Mới đây, IT tiết lộ về việc Apple sẽ không tiếp tục sử dụng các bằng sáng chế công nghệ chip xử lý đồ họa của hãng.

Ngoài ra, công ty còn cho biết Apple đã thông báo về việc phát triển chip đồ họa riêng và sẽ không còn phụ thuộc vào công nghệ của IT. Trong khoảng 15 đến 24 tháng tới, IT sẽ không còn nguồn thu từ việc cấp phép công nghệ chip đồ họa cho iPhone và iPad của Apple.

Đây quả thực là một cú sốc đối với công ty Anh quốc, bởi hợp đồng với Apple chiếm tới một nửa doanh thu của họ. Hiện tại, Apple đang nắm trong tay 8% cổ phần của IT. Theo tờ Financial Times, một năm trước, Apple đã tổ chức đàm phán để mua lại IT nhưng cuối cùng cuộc thương lượng vẫn còn dang dở.

Apple sẽ tự sản xuất chip đồ họa cho iPhone và iPad. Ảnh: Androidauthority.

Nếu những gì IT tiết lộ là sự thật, giới công nghệ sẽ sớm được thấy các bộ vi xử lý A-series với CPU và GPU được thiết kế bởi Apple, bắt đầu từ các mẫu iPhone được ra mắt vào năm sau.

Trước đây, Apple đã thành công trong lĩnh vực thiết kế CPU với các lõi xử lý dựa trên kiến trúc ARM. Tuy nhiên, để thiết kế và sản xuất bộ vi xử lý đồ họa riêng mà không vi phạm bản quyền sáng chế của IT thực sự là thách thức lớn cho nhà Táo.

Bên phía IT đã yêu cầu Apple đưa ra bằng chứng cho việc tự thiết kế chip đồ họa mà không sử dụng tới công nghệ của họ, đồng thời không vi phạm các bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ hay thông tin bí mật của IT. Tuy nhiên, Apple từ chối cung cấp bằng chứng

Chính vì vậy, nhiều khả năng trong tương lai gần, giới công nghệ sẽ chứng kiến cuộc chiến bằng sáng chế giữa Apple và Imagination Technologies, hoặc một thiết kế GPU hoàn toàn mới.

Đại Việt