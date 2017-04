Theo thông tin từ một website công nghệ Trung Quốc, Apple sẽ không sản xuất iPhone 7s và 7s Plus như đồn đoán trước đây. Thay vào đó, Apple sẽ cho ra mắt hai phiên bản iPhone 8.

Sẽ có hai phiên bản iPhone 8 được Apple cho ra mắt?

Tất cả chúng ta đều biết Apple sẽ sản xuất một phiên bản iPhone đặc biệt để kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời. Phiên bản này được đồn đoán có tên là iPhone 8. Nó sẽ được trang bị những công nghệ tiên tiến như nhận dạng khuôn mặt 3D, cảm ứng vân tay nhúng dưới màn hình, cùng với một thiết kế màn hình cong tràn viền chưa từng xuất hiện trên các sản phẩm iPhone trước đây. Song song với đó, Apple sẽ cho ra mắt iPhone 7s và 7s Plus, là sự nâng cấp từ iPhone 7 và 7 Plus hiện nay.

Nhưng theo MicGadget - một trang tin công nghệ của Trung Quốc, đối tác sản xuất của Apple là công ty Foxconn chỉ được đặt hàng sản xuất hai mẫu iPhone mới. Apple chắc chắn sẽ không mua hàng chục triệu màn hình OLED để lắp cho iPhone 7s và 7 Plus – hai sản phẩm mà MicGadget đánh giá là tầm thường.

MicGadget nhận định rằng Apple sẽ cho ra mắt iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Cả hai smartphone này đều được trang bị camera kép, Như vậy, người dùng sẽ có chất lượng ảnh ngang nhau đối với cả hai phiên bản, không giống như trường hợp của iPhone 7 và 7 Plus. Camera kép hiện tại đã trở nên phổ biến và Apple không gặp khó khăn gì để tích hợp vào iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Mặc dù trang web MicGadget đã đưa tin về iPhone từ vài năm nay, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo rằng nguồn tin của họ là chính xác. Chúng ta sẽ vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để có những thông tin xác thực hơn về các mẫu điện thoại sắp ra mắt của Apple.

Hoài Nam -