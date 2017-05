Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM2) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã chính thức khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn , Chủ tịch SOM APEC 2017 nhấn mạnh, kể từ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM1) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và các cuộc họp liên quan đến nay, các nền kinh tế ở khu vực và toàn cầu đã có một số dấu hiệu tích cực.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế, nền kinh tế thế giới đã đạt được tốc độ tăng trưởng mong muốn. Dự kiến đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục giữ vững với sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế phát triển, mức tăng trưởng đáng kể ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực có động lực tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, triển vọng tăng trưởng của khu vực này có thể bị ảnh hưởng bởi những bất ổn và thách thức trong khu vực, đòi hỏi các nền kinh tế phải có cơ chế thúc đẩy hợp tác đa phương, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng đồng thời thúc đẩy cải cách cơ cấu, tăng khả năng phục hồi và bao trùm.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, trong 9 ngày qua, đã có gần 50 cuộc họp, hội thảo, hội nghị được tổ chức giữa các ủy ban và nhóm làm việc của APEC nhằm đưa ra những nội dung cốt lõi tại Hội nghị SOM2.

Từ đó, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục quá trình thực hiện các ưu tiên đã được thông qua, thúc đẩy các sáng kiến mới, chuẩn bị cho Hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại lần thứ 23 và bắt đầu định hình chương trình nghị sự cùng việc nhận diện các nội dung trình lên các lãnh đạo của Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Trong hai ngày từ 17-18/5, các đại biểu dự Hội nghị SOM2 dự kiến thảo luận một số nội dung về: các ưu tiên và kế hoạch hành động trong năm 2017 của Ủy ban Kinh tế APEC, Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC; B áo cáo chính sách kinh tế APEC trong năm 2017 đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và cải cách cơ cấu; T iến trình xây dựng Khung APEC về thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới; C ác bước phát triển gần đây của các hiệp định thương mại tự do trong khu vực và việc thực hiện Tuyên bố chung Lima về khu vực mậu dịch thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương…/.